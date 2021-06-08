年代MUCH《聽媽媽的話》最新一集邀請長腿美女始祖周丹薇與馬世莉分享人生經歷。周丹薇在事業如日中天之際走入家庭，然而求子過程辛苦，做了19次試管嬰兒都失敗，又面臨父親過世、丈夫外遇的打擊，人生跌到谷底整天行屍走肉，她苦笑說低潮時連鬼都不怕，「因為我比鬼還像鬼啊」，而馬世莉則是遇過幾次恐怖情人，對婚姻完全卻步，且從小就認清自己不想結婚，還曾被夢中披白紗的自己嚇醒，主持人小禎稱讚馬世莉很清楚自己要什麼，還大嘆一口氣說：「很多人是需要走一遭。」大方揶揄過往婚姻。

周丹薇以模特兒身分出道，被電影導演相中轉戰電影圈，首部電影就獲得巴拿馬電影節最佳新人獎，是名模轉戰演藝圈始祖。她對家庭抱有憧憬，當紅之際，毅然選擇走入婚姻。婚後為求子，從38歲開始做試管嬰兒，期間足足胖了8公斤，試過任何偏方都失敗，直到46歲才放棄。求子未果，又面臨父親離世與丈夫外遇的打擊，她陷入很長的低潮期，不願面對任何人也害怕面對媒體，因此逃離台灣，到上海生活。

周丹薇出走後，以為能夠重新開始，卻每天行屍走肉以淚洗面，她說當時上海明明高溫近40度，自己卻常瑟瑟發抖，狀態差到比鬼還像鬼，讓80歲老母非常擔心，她有些自責哽咽地說：「媽媽帶著我上普陀山，三跪九叩的爬上去，替我祈求平安，但我還是沒有恢復到好的狀態。」幾天後，某位教友打越洋電話替她禱告，持續禱告1個多月，周丹薇終於醒了，生氣地問自己：「我到底在幹嘛？」她開始振作並藉著宗教的力量，慢慢走出低潮。她也透過自己經驗，給許多求子未果的女性觀眾一些鼓勵：「多愛自己一點，因為你身體的痛苦只有自己可以承擔！」

而被封為「長腿姐姐」的馬世莉，18歲時就有人登門提親，但她從一場夢認清自己沒有意願步入婚姻：「我就夢到自己披白紗要結婚，立刻被嚇醒，跟媽媽說沒有要結婚，誰來講都一樣。」馬世莉至今仍是不婚主義，認為相愛的人不需要靠一張紙來維繫。不過她身邊從不缺乏追求者，還曾遇過會自殘、砸東西的恐怖情人，甚至拿刀子追著她與朋友跑的對象，讓她對婚姻完全卻步：「相愛一樣可以好好在一起，不一定要結婚啊！」節目內容13日晚間9點播出。

(中時 )