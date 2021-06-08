大陸央視新聞8日報導，雲南斷鼻家族亞洲野象群經過7日一整天休整，在昆明市晉寧區夕陽鄉

暫停遷移、原地徘徊之後，8日上午又出發了，指揮部也跟著不斷移動、疏散人群，象群移動也吸引全球矚目。陸媒《南方日報》引述了美國、日本的相關報導，還說這一次，美媒沒有像往常那樣「汙蔑中國」，而是客觀報導，日媒還把這次行動取名「投食誘導作戰」。

大陸國家林業和草原局亞洲象研究中心主任陳飛表示，一旦象群快速移動，會馬上採取相應措施，若向村莊靠近，要及時預警，疏散群眾。如果有向北的動向，就採取阻攔方式或用食物引誘牠們往原棲息地方向走。

陳飛指出，有一頭象昨早離群了，應該不會分離太長時間，會繼續跟蹤監測，獨象有可能闖進村莊覓食。為了監測象群和離群的公象，現場指揮部同時對兩個點位開展監測布防，工作人員還拍攝到了亞洲象躺下睡覺的畫面，象群集體休息時，為了保護幼象安全，小象被夾在中間。為了不打擾象群，牠們睡覺時，盡量將無人機調至可以監測到牠們的最高位置，遠遠觀察。

目前，昨天還在夕陽鄉暫停遷移的象群，已經離開，往易門方向移動了。報導指出，當地有一款手機軟體，專門向沿途村民報告亞洲象走到哪兒、距離他們還有多遠，最大程度保證人們和大象安全。

《南方日報》官方帳號「南方前沿」引述美國媒體報導，中國雲南野象群還成了國際明星。7日晚上牠們睡覺照片吸引了2萬多條跟帖和2億點擊量。全球主流媒體都在記錄這群野象從西雙版的家，走到雲南省會昆明郊區，500多公里長途跋涉。到處都是牠們視訊片段，尤其是兩隻小象，牠們滑進灌溉渠，被年長同伴拱到路上的樣子，收穫了很多人喜愛和轉發。

美媒報導稱，這群野象被夜間監視器拍到在城市街道小跑，十幾架無人機不停地從空中拍攝，而那些試圖減少傷害、保護野象和人類的員警也遠遠地跟在後面。這群野象曾突襲農場，獲取食物和水，「參觀」過一家汽車銷售店，甚至還出現在一家養老院附近，還把鼻子伸進房間，嚇得老人家躲到床底。

美媒表示，人象雖沒受傷，但農作物損失超過100萬美元，大部分損失由中國政府承擔。美媒好奇是什麼原因促使牠們踏上這段史詩般旅程。有人發現野象容易被玉米、熱帶水果等農作物吸引，很多人猜測牠們只是迷路。

「南方前沿」特別發現，這次美媒並沒有像往常那樣「汙蔑中國」，而是客觀地報導稱，中國野象受到最高級別保護，數量穩步增加，農民和其他人在遇到大象時，也盡可能遠離。政府建議人們待在室內，不要用鞭炮或其他方法試圖嚇走牠們。

「南方」報導，日媒也一路追隨象群，報導更加全面和細緻。《朝日新聞》稱：「因大象興奮起來可能會襲擊人類，所以當地政府疏散了附近居民」。報導介紹，當地政府出動360名警力24小時監控象群動態，還緊急增調推土機，封堵周邊入村道路，放置水果引導象群入山。起了一個很日式的名字叫「投食誘導作戰」。

(中時 )