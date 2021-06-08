李培禎育有5歲大兒子Ian、3歲小兒子Zachary，疫情期間，正當大部分家長頭痛孩子居家學習，大人小孩把家裡吵得烏煙瘴氣，李培禎早早就提出應變措施，除了每天安排各種「放電」活動，家中還設定「冷靜區」，讓每個人都有喘息的空間。李培禎說：「當學校停課時，我就請孩子畫出每天要進行的計畫表，讓他們有個寄托、目標。」她也慶幸兒子們了解事態嚴重性，從未吵著要出門，讓她省了不少心。

除了每天半小時的體能操練，李培禎常在靈光一閃，冒出許多讓孩子放電的活動。她參考網路分享，和孩子玩體力過五關，有兔子跳、人體拱橋等關卡，全數過關就能領獎賞，兒子有時搞怪出糗，逗得她和老公哈哈大笑。有次孩子中午撒嬌想吃迴轉壽司，她靈機一動要他們在餐桌上組裝火車鐵軌，最後將中餐放在軌道中，成功完成孩子心願。而家中的大紙箱，則在她號令下，成為親子齊心搭建的城堡，李培禎笑說：「明明都是我們大人在做，大兒子卻跟同學臭屁都是他的設計，是他指揮我和老公建造而成。」

全家人天天窩在家，難免有磨擦，李培禎為免自己或孩子在情緒當頭沒有發洩出口，因此設立了「冷靜區」，只要進入到自己的冷靜區，任何人都不能去干擾。李培禎將床設為冷靜區、大兒子是沙發，小兒子腦洞大開，把冷靜區設在浴缸裡，李培禎笑說：「他們倆人現在只要吵架，就把他們趕到冷靜區，現在差不多每天都要去一趟，到後來也不用我趕，他們自己就會去。」

疫情期間，親子相處時間變多，也多了讓孩子學習好好刷牙、穿衣和學打掃的機會，李培禎還意外發現，兒子展現出不同以往想法，常讓她不禁莞爾。有一天大兒子竟提出自己要剃光頭，李培禎不斷勸阻，大兒子竟回她：「媽媽妳曾說過，只要不危害自己，我就可以做決定，我自己的頭髮為什麼不能自己做決定呢？」李培禎後來想想也無不可，晚上就在老公操刀下，幫2個兒子都理了個大光頭，2個兒子隔天立刻視訊班上同學獻寶，還自豪現在洗頭都不用吹髮了。

(中時 )