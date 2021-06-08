受疫情及政策衝擊，房地產市況出現冷卻的現象，有民眾認為，這回應該有機會等得到房市轉弱進場的時機。中信房屋認為，房市交易量若長期低迷，房價的確有下修的機會，不過要趁勢進場，可得事先做好功課，而且有三類族群並不適合此時在房市「逢低買進」。

中信房屋研展室副理張漢超表示，現階段疫情嚴重，各行各業生計大受影響，而不動產業又不像一般民生消費有「必要性、固定性」的消費力支撐，因此受到的衝擊確實可能會比其他產業來的嚴重。不過以過去影響房市的SARS、奢侈稅、實價登錄、房地合一等經驗來看，大環境負面影響僅是一時，產業也有正常的景氣循環，且具有韌性，不可能完全被打趴，因此應理性看待這波房市的景氣變化。

對於房市低檔入市，張漢超認為在景氣低迷時進場確實可行，不過必須把握時機、預先做好功課，免得機會來時，平白錯失進場契機，不過有三種族群並不適合在此時入場，分別是工作受疫情衝擊而產生異動者、自營接案不穩定者、初入職場的社會新鮮人，這些族群除非已具備充足的資金，否則想摸底入市，反倒有可能承受額外的風險。

張漢超表示，收入因疫情而不穩定者，現階段的資金重心還是應放在家庭個人的生計之上，因此不建議此時投機進場撿便宜。張漢超指出，不動產交易金額巨大，負擔能力與金流規劃相當重要，因此若是工作因疫情而有調職或異動者，由於後續工作可能存有變數，收入也有不穩定的可能，因此不建議此時以投機的心態買房。

自營接案不穩定者此時不宜進場買房也是類似的道理。由於疫情導致案量變少，對生計會產生影響，且自營工作者無一定雇主，收入時高時低並不穩定，如需動用到房貸融資時也需要提出有力的財務證明，除非超前部屬，否則在疫情當下要創造漂亮的金流，其實並不容易。

至於初入職場的社會新鮮人，由於資金有限，要在不動產市場搶便宜其實並不合適，市場上雖有許多形形色色的低總價物件，但日後還款的問題仍要預先考量。

(時報資訊)