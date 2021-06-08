光學鏡頭廠-大立光(3008)受到缺料影響，第2季合併營收恐創下8季來新低，兩家美系外資保守看待大立光，分別給予「賣出」及「觀望」評等，今天外資也站在賣方，致使大立光股價收低，再次回測3000元關卡。

AP及感測器受天災影響缺料問題至今尚未紓解，身為全球第二大智慧型手機銷售市場的印度又在5月新冠肺炎疫情大爆發，衝擊大立光第2季營運，大立光自結4月及5月合併營收為67.56億元，由於大立光預估，6月拉貨動能與5月差不多，若依此推估，大立光第2季合併營收約落在101億元到105億元間，不僅是連兩年第2季低於第1季，亦恐創下8季來新低。

大立光第2季營運表現平平，兩家美系外資看法也趨於保守，其中一家美系外資調降大立光2021年到2023年每股盈餘5%/4%/6%，給予「賣出」評等，並將目標價下調至2535元；另一家美系外資則給予「觀望」評等，目標價為3388元。

(時報資訊)