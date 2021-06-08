辭國產疫苗委員！陳培哲點名嗆蔡英文 江守山：政府失策重大警訊

中研院院士陳培哲請辭國產疫苗委員，而主因就是總統蔡英文，他也斷言，蔡英文日前宣示國產疫苗將自7月供應1000萬劑是絕對不可能做出來的。醫師江守山接受⟪中時新聞網⟫專訪時指出，審查委員臨時去職是重大警訊，已顯現出疫苗政策的錯誤。

中研院院士陳培哲請辭國產疫苗委員，而主因就是總統蔡英文。（本報資料照片）

陳培哲不僅是中研院院士還有台大醫院醫學研究部主任等身份，也曾獲得多項大獎。他直言，會請辭國產疫苗委員是因為審查委員會難以秉持獨立性與專業性，而最大困難就是來自蔡英文總統，並指稱蔡總統已經講了七月底要打國產疫苗，「在這種情形下，食藥署擋得住總統府那個壓力嗎？」

關於國產疫苗的研發，陳培哲接受媒體採訪時表示，多數國家研發疫苗，策略都是分散風險，採取2到3個技術平台，但台灣卻都賭在蛋白質，他批評「民進黨政府就是不相信科學！」，認為在發展國產疫苗的政策、執行力和科學評估方面都有問題。

對此江守山說道，陳培哲的去職讓人感到遺憾，所有學術團體都知道這是一個很大的警訊，不但會大幅降低對國產疫苗的信任，對於往後的審查結果也會有所質疑。江表示，現在自行研發、加工和外購都出了問題，完全是決策的錯誤造成。他也向中央喊話，上位者要謹言慎行，所有一舉一動都會對下面的人造成很大的壓力和影響，希望能藉此事件學到教訓。

(剪輯/張以宗)

(中時新聞網)