又到了鳳凰花開的季節，受疫情影響，全台各級學校畢業典禮紛紛改以線上方式舉辦。而在產業端，文武百業也主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。

國立東華大學於6月6日舉辦109學年度畢業典禮，校長趙涵捷以錄影方式期許畢業生表示，恭喜大家終於學有所成，獲得學位，朝人生下一個階段邁進。雖無法循例舉辦全校性畢業典禮，但對所有畢業同學的祝福沒有絲毫減少，未來是一個跨領域的時代，千萬不要認為靠大學所學的專業可以活一輩子。

財務金融學系徐培欽同學，自我期許成為跨領域人才，挑戰雙主修財務金融學系及資訊工程學系，在學期間獲兩次書卷獎，109年榮獲大專優秀青年全國代表(總統獎)，畢業前已經取得8張金融專業證照。同時擔任管樂社社長，與門諾基金會合作舉辦公益音樂會，募集發票改善年長及身障者生活。並錄取陽明交通大學數據科學與工程研究所。

就讀族群關係與文化學系碩專班張肇鈞同學，任職專業導遊，雖然已屆79歲高齡，他奉行活到老學到老之精神，就學期間對文獻閱讀、理論論述及電腦打字等絕不馬虎；藝術與設計學系碩士班張依婷，在就讀東華大學大學部時，檢驗出罹患存活率僅有8%之惡性骨肉癌，化療過程曾出現過低潮，但透過朋友、師長與家人的鼓勵下，尋找新的人生目標，並將自身的專業繪圖及經歷，透過「即使被判出局也要讓夢想回家」圖文書來鼓勵大家。

因行動不便，張依婷透過線上課程完成大學學業，更考上碩士班，並陸續辦個展、出了2本書，她不畏逆境，克服身體障礙之求學精神，110年以第1名成績畢業，亦榮獲110年總統教育獎，並獲推薦為斐陶斐榮譽會員，亦是東華大學最年輕的傑出校友。

而以培育醫事相關人才見長的嘉南藥理大學，近日也歡送首屆印尼產學合作國際專班的畢業生步出校園。這些來自印尼的優秀學子，在歷經四年適應文化環境並克服語言等障礙後，終於迎來畢業的甜美果實，超過60位同學已獲國內優質廠商聘任，將續留台灣產業打拼，另有5位同學分別錄取愛爾蘭University of Limerick、國立台灣科技大學、國立雲林科技大學、國立高雄科技大學及東海大學等國內外知名大學，締造逼近9成留台率，為台灣留下優質的國際人才。

嘉藥自2017年配合年政府推動新南向教育政策，前往印尼招生，開辦「產學合作國際專班」，第一屆77名學生即將在這學期畢業，為幫助學生爭取更多就業選擇，在學期間即輔導學生考取微軟人工智慧、3D列印、華語認證等多張專業證照，幾乎每學學生都有2張，累積超過百餘，對於不論是繼續深造研究所、留台或返國工作，都可以增加專業認同、提高就業競爭力，如今已有61位同學獲得國內優質廠商聘任就是最好的證明。

嘉藥國際長張家源表示，從今年印尼畢業生的表現可顯現出嘉藥國際化方向明確，重視海外教育的推廣，也希望在少子化的衝擊下，為台灣培育更多人才。今年，在院系團隊的努力下，嘉藥更上一層，獲得教育部通過資管、多媒、生活及環工等四系申請110學年度新南向產學合作國際專班，未來，嘉藥將持續配合政府新南向教育政策，在人才交流、產學合作、資源共享與區域鏈結等面向，展現積極的作為與具體的貢獻。

嘉南藥理大學首屆印尼產學合作國際專班的畢業生，參與徵才活動獲得業界青睞，超過60位同學已獲國內優質廠商聘任。（圖/嘉南藥大提供）

(中時新聞網)