全國各縣市觀光協會理事長齊聲向政府提出建言，請求政府加速購買疫苗、加速紓困，全民共同努力防疫，一起挺過疫情下半場，重拾台灣的幸福與榮耀！（台灣區觀光協會聯合會提供）

新冠肺炎COVID-19疫情在台灣持續延燒，累計確診人數高達1萬1710人、死亡人數308人，死亡率2.63％，高出全球平均死亡率2.15％。行政院宣佈三級警戒管制延長至6月28日，全國各級學校配合停止到校上課至暑假。訊息一出，全國觀光產業界陷入愁雲慘霧，各縣市觀光協會理事長感到憂心，並齊聲向政府提出建言。

台灣區觀光協會聯合會理事長余紫菱說，去年新冠疫情突然爆發，因政府許多明快的決策得到良好成效，包括快速關閉邊境，建立居家隔離、檢疫和自主健康管理機制；籌組口罩國家隊，產業紓困專案等等措施，加上全民防疫配合，安然度過衝擊的一年，交通部林佳龍部長大力支持觀光，帶動國旅爆發振奮了國內觀光產業，政府的即時作為，業界都銘感於心！

今年5月8日「桃園機場諾富特飯店」未遵守防疫旅宿規定而爆發機師染疫，疫情一路延燒到萬華阿公店、宜蘭遊藝館、蘆洲、基隆等地，中央疫情指揮中心宣佈5／19-28全國進入防疫三級警戒，但疫情與日俱增，各縣市一一淪陷，三級警戒不得不延長至6／14，如今又再度延長至6／28。觀光產業包括食、宿、遊、購、行等業者，皆面對比去年更艱難的困境，全部咬牙苦撐！

余紫菱說，感謝行政院編列8400億紓困預算，希望申請程序從寬、從速、從簡，才能及時幫助大家，但是產業界真正需要的是儘快回到正常生活狀態，而目前唯一的解藥是疫苗，這次是生命與生存的保衛戰，籲請政府無論如何都須克服萬難，透過各種管道及力量，快速取得國際認證安全有效的疫苗，全民施打疫苗才是根本之道！

基隆市觀光協會理事長陳麗香說，基隆是雙北生活圈，疫情狀況嚴峻，雖然林右昌市長防疫工作做的很好，應變很快，但現在人人自危，不敢出門，不敢聚會；，百姓要的是生命，不是政治口水，請政府趕快想辦法讓全國民眾打得到疫苗，我們企業經營也會遇到挑戰及難關，但都想辦法去解決，政府高層也要這樣才行。

雲林縣觀光協會理事長陳宏杰說，希望政府可補助業者發展數位行銷或建立電商平台，幫助業者另闢銷售管道，薪資補助金額有限效果不大，政府紓困預算這麼多，應該好好規劃補助方向與內容。

高雄市觀光協會理事長劉坤福指出，今年疫情突爆的狀況確實始料未及，包括他及所有會員都在苦撐，希望政府除了快速引進疫苗讓全民施打之外，行政院能夠加碼補助觀光產業員工薪資，讓受害最深的觀光產業能繼續堅持下去。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新、桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三連、新竹縣觀光協會理事長魏怡甄、苗栗縣民宿發展協會理事長賴思燕、臺中市觀光旅遊暨農發展協會理事長蔡宗麟、彰化縣觀光協會前理事長王永欽、彰化縣旅遊產業協會理事長吳世長等多位理事長公開呼籲，請求政府加速購買疫苗、加速紓困，全民共同努力防疫，一起挺過疫情下半場，重拾台灣的幸福與榮耀！

(中時 )