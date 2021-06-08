本文對話於影片約1:34:15處

近期盛傳日本外務大臣茂木敏充在國會答詢時，稱台灣政府並未要求很多疫苗，只要6月「少量應急就好」；但根據當時的影片紀錄檔，茂木敏充和質詢的議員其實並未提到類似內容，僅在談論疫苗提供時程問題，與所謂的疫苗數量無關。

根據3日日本參議院外交國防委員會的會議紀錄影片，當時在野黨立憲民主黨籍參議員白真勳表示，對台灣的疫苗支援目前正在協調中，有報導提到大概會在6月中提供，向茂木敏充詢問詳細時程；對此茂木敏充回答，考慮到對台灣來說，其本土疫苗生產在7月以後便能有相當程度的準備，而日本方面已充分認知到台灣目前的緊急需求；白真勳稍後再次詢問具體而言是否就是6月中，不過茂木敏充並未正面回答。

在這段對話中，兩人並未提到台灣政府拒絕日本政府提供更多疫苗等論述，甚至討論的議題也和數量無關，而是聚焦在疫苗提供時程問題上。日本媒體在報導這段話時，也都指出茂木敏充的發言代表日本政府有意盡快向台灣提供疫苗。

《產經新聞》先前曾報導，日本外務省原本考慮透過疫苗全球取得機制（COVAX）向台灣提供疫苗，但居中協調的前日本首相安倍晉三等議員認為「太花時間」；台灣方面也強調，先不論數量，希望日本能盡速提供疫苗。

《朝日新聞》則透露，日本政府這次向台灣提供的AZ疫苗「只是第一批」，後續還會繼續分批提供，不過目前還不清楚最終的提供總數，據稱台灣和日本政府也仍在就此進行討論。

(中時新聞網)