全台宣布三級警戒延長到28日，《11點熱吵店》主持人「荒謬大師」沈玉琳7日晚間直播陪粉絲聊天。上次直播時，他大秀琴藝，謙虛只給自己打了60分，因為在直播，所以略顯緊張，如果平常可以彈得更好，但仍不改幽默本性說：「因為太在意的事情，出錯率會偏高，就算身為巨星，重大表演也是會出錯。」有網友私訊問沈玉琳，有沒有考慮出「鋼琴專輯」，沈玉琳表示只要有人投資，湊滿9首歌就出。

疫情期間，很多粉絲說在家悶到發慌，也好奇藝人在疫情期間都在做些甚麼？沈玉琳說人在閒下來的時候總是能激發潛能，自己開始協槓當「直播主」賣海鮮。也分享近日一則趣聞，是藝人趙正平點外送時，外送員的名字就叫「玉琳」，引來趙正平一陣鼻酸，以為是沈玉琳沒工作開始斜槓送外賣，最後答案揭曉，送餐的「玉琳」其實是位女生。

沈玉琳加碼分享自己名字的由來，他說沈爸爸在當兵，媽媽正好懷孕，爸爸給了媽媽一個錦囊，裡面是1張紙寫了2個名字，左邊寫著玉國，右邊寫著玉琳，並交代媽媽，如果生男生就叫「玉國」，女生就叫「玉琳」。經過幾個月，媽媽帶著錦囊去報戶口，戶政事務所的人問她：「所以是左邊的名字嗎？」媽媽一聽到是「疑問句」，以為被質問，立刻改口並堅持說：「是右邊。」於是就有「沈玉琳」誕生。

待在家近1個月，沈玉琳也找出了很多老照片，在直播時大方秀出，他說很多人總愛問他，粉絲有甚麼瘋狂行徑，沈玉琳回想以前有2位粉絲，把他的照片刺在身上，還私訊沈玉琳：「希望玉琳哥喜歡。」沈玉琳幽默回應粉絲：「你未來的老婆喜歡比較重要吧。你這樣在你老婆面前脫衣服，太怪了吧。」也呼籲各大粉絲「別再做傻事了」。

《11點熱吵店》官方YouTube頻道準備了一連串直播，在防疫時期陪伴大家，李佳豫在10日晚間9點將分享「旅遊趣事及家中的萌寵」。電視版每週一至週五晚間11點TVBS播出。

(中時 )