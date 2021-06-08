6月畢業季已到來，今年受到疫情升溫影響，加上三級警戒延長，全台畢業生紛紛改以「線上參與畢業典禮」。雖然2021年的畢典很不一樣，但同樣的是，新鮮人還是要勇闖職場找工作。對新鮮人而言，是既期待又怕受傷害。有人形容，面試如相親，不到見面最後一刻，不到公布錄取那刻，人人有機會、個個沒把握。有網友在「面試經驗暨工作甘苦談」大方分享菜鳥面試「7大攻略」，教你如何讓雙方1次「看對眼」。

首先，為了方便快速記憶7大攻略，小編再依時間點將其為：「事前」、「面試前」、「面試時」3大類。

想要考試高分當然得用功讀書，「面試」也是。企業徵才，除招募具備專業的人才，當然也希望找到理念相合的人選。尤其現在網路發達，Google查詢就能輕鬆彙集資料，一個點擊動作，資訊掌握在手。

第一攻略是，求職者倘若投履歷，以一封萬年履歷四海通用，就如粒沙入大海轉眼瞬滅，想坐等天上掉下禮物來，不做功課，這萬萬不可。因為「做好功課」是首一重點，接下來第二攻略，「寫份簡潔有力的履歷」也是重點。履歷不是長篇小說，須讓看的人在短時間內瞭解你的來歷和才能，簡明扼要外，還要具備創意才能抓住面試官的眼球。

有了上述的前置作業，「面試前」1天，有些小細節也別忽略。攻略三在於，大多企業招募會求一些證明文件，如畢業證書、語言檢定、作品集等。建議這些平時就可以做準備，前一、二天再來記得「檢查證明文件」。攻略四，隔天要面試，就算再緊張再擔心，也要早點休息，有個「充足睡眠」，腦子清楚才好應對。

第五攻略，讓面試官對你有個好印象外，臉上也要「保持微笑」，這不僅是禮貌，也代表著友善與自信，還能舒緩緊張的情緒。攻略六，自我介紹時，眼神堅定，口齒清晰，說話速度不宜過快。勇於表達自己，讓面試官在最短時間內認識你。最後，honest is best policy（誠實為上策），回答時「會就會，不會就不會」。遇到不懂的問題不要慌亂，可以直接說明該部分未涉略，千萬自作聰明不懂裝懂。

1111人力銀行發言人黃若薇補充，新鮮人職場首次出擊，除了上述7大攻略外，因應近日疫情升溫，為避免不必要的接觸感染，許多企業改採遠距面試方式。早在去年，台灣政委唐鳳受訪時，就表示遠距面試是未來趨勢。因此，求職者可以多參考「面試經驗暨工作甘苦談」前輩遠距面試的相關經驗，讓你求職不受疫情阻撓，順利謀職不煩惱。

(中時新聞網)