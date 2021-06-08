國民黨立法委員曾銘宗今（8）日在立法院質詢行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中時，質問新冠疫情已經死亡這麼多人，蘇貞昌和陳時中願不願意道歉？蘇貞昌和陳時中原本不願意表達歉意，稱這不是道不道歉的問題，最後在曾銘宗不惜跟立法院長要求暫停質詢時間之下，蘇貞昌和陳時中終於表示歉意。

曾銘宗詢問陳時中，為何這波新冠疫情致死率這麼高？陳時中表示主要是因為這波疫情襲擊高齡者，所以造成高致死率，也很遺憾，希望致死率可以望下降。

國民黨立委曾銘宗8日在立法院質詢時表示，面對這波疫情，死亡人數已達308人，到現在政府都不願意道歉，質問指揮官陳時中是否要負責任代表政府向台灣社會道歉，對此，行政院長蘇貞昌（左）與衛福部長陳時中（右）雙雙對沒造顧好民眾，造成那麼多寶貴生命逝去，深感抱歉。（台北市攝影記者聯誼會提供）

國民黨立委曾銘宗8日在立法院質詢時表示，面對這波疫情，死亡人數已達308人，到現在政府都不願意道歉，質問指揮官陳時中是否要負責任代表政府向台灣社會道歉，對此，行政院長蘇貞昌（左）與衛福部長陳時中（右）雙雙對沒造顧好民眾，造成那麼多寶貴生命逝去，深感抱歉。（台北市攝影記者聯誼會提供）

曾銘宗今（8）日質詢蘇貞昌與陳時中。（取自國會頻道？中時新聞網）

陳時中表示，目前瑞德西韋的藥物並無缺乏，而病毒種類是英國變種病毒，並未驗出印度變種病毒，也並未驗出越南病毒。

曾銘宗話鋒一轉，質問陳時中願不願意為染疫的亡者道歉？陳時中原本不願意，蘇貞昌也表示這不是道歉不道歉的問題。曾銘宗堅持如不道歉，就不質詢，不惜讓質詢時間浪費，並要求院會暫停質詢時間，此時陳時中終於改口，表示每一條生命都是寶貴，對每一個生命深感歉意，也會盡最大努力；蘇貞昌也隨之表示，他身為最高行政首長，沒有照顧到每一個國人的生命，也深感抱歉遺憾。

(中時新聞網)