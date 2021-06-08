新冠肺炎疫情不見趨緩，行政院長蘇貞昌宣布延長全國三級警戒，為期2周至6月28日，根據1111人力銀行調查發現，目前僅4成上班族任職的企業，因防疫啟動在家工作的措施，但仍有不少職業類別無法選擇在家工作，像是第1線的醫護人員，面對疫情不但不能往後退，還得向前衝。

也因為疫情持續，戰線拉長，第1線醫護人員面臨的壓力也更大，特別是北部地區的醫護人員，因為近期確診者持續增加，早已面臨人手不足的困境。

1111人力銀行副董事長劉美葵表示，有感疫情嚴峻，各地醫療量能、人手恐不足。1111人力銀行特提供全台「醫院」免費刊登3個月（含使用中VIP，加贈刊期3個月），感謝醫護人員不畏疫情、堅守崗位的付出與奉獻。此外受到疫情影響，暫緩徵才的企業，也同步延展3個月，不影響已購買天數，期能為防疫盡份心力，與企業共度疫情難關。

升級三級防疫警戒之後，企業陸續採取在家工作型態來進行分流，在生活上，國人也採取自主防疫、減少外出，市中心上演空城計。隨三級警戒時間再拉長，「民生服務業」及「百貨販售業」將會面臨更嚴峻的考驗。為了防疫，餐飲業者已積極轉型外帶外送，以線上點餐、行動支付的方式減少人際接觸。百貨販售業者也以調整營業時間策略，來面對疫情挑戰。

根據1111人力銀行最新職缺數字顯示，目前網站上的有效工作機會數為52萬餘筆，和年初的高峰相比下滑10%，但也因疫情的衝擊，有意投入兼職/打工的求職者微幅增加，截至6月初，已有超過37萬筆開啟的兼職履歷數。

劉美葵表示，疫情打亂企業的布局以及上班族的作息，根據調查，疫情對上班族的工作也產生諸多影響，其中，以被減薪/減班/無薪假24.5%居冠，其次則是兼職收入歸零23.9%、業績下滑/收入獎金變少21.7%，收入下滑都促使上班族開啟兼職履歷，積極找尋兼職工作機會，希望能增加短期收入，彌平因疫情減少的損失。

對此，劉美葵指出，在企業端因應同仁的工作型態大幅改變，在人力的調度與管理上都會產生新的困難，為了協助企業透過不同的遠端工具，來確認同仁的班表與工作流程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，提供多元的人資管理工具，包含因應疫情現況企業端最需要的「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式；也可限定地址、限定IP打卡。除了提供APP讓在家工作的同仁透過遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。目前也提供所有國內企業免費使用，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。《引用數據煩請加註資料來源》

(中時新聞網)