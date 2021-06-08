全民防疫減少外出，民眾多數時間宅在家，外帶食物、網路購物、外送訂購頻率增加，家戶垃圾數量也暴增；彰化縣民進黨籍立委陳秀寶8日結和地方人士，聯合贈送鹿港等6個鄉鎮公所清潔隊面罩、葡萄，力挺清潔隊員與葡萄農。

根據環保署統計，2020年薪冠疫情爆發，全台廢棄物數量已創歷史新高，今年隨國內本土疫情的擴大，全民因防疫減少外出，家戶垃圾數量自然暴增。尤其清潔隊員第一線面對民眾群聚倒垃圾，還得為了防疫，不分晝夜隨時針對疫調足跡和重點場所大清消，工作量、接觸風險大大提高。

陳秀寶說，除了關心清潔隊員作業時的健康，降低染疫風險，也要力挺近日慘遭汙名化的葡萄農，因此由鹿港彰邑武將宮準備200個防護面罩，她代表贈予鹿港、福興、秀水、和美、伸港，及線西等6鄉鎮公所清潔隊，盼強化清潔隊員自我防護。

目前正值彰化葡萄的盛產期，陳秀寶說，彰化葡萄品質優、甜度高，含有豐富的花青素、多酚類，與有助提升免疫力的維生素A，沒有任何傳染病毒的問題。彰化向來是國內葡萄重要產區，因此準備200箱葡萄給6公所、清潔隊，另有40箱給彰化家扶中心，家扶委員紀淑玲獲悉後也加碼100箱要給家扶兒童享用。

(中時 )