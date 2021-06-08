汽車科普知識節目《地球黃金線》因應疫情暫停錄影與播出，主持人蘇宗怡與汽車達人們改由線上與觀眾見面，推出全新網路單元「宅家達人指揮所」，要帶觀眾一探《地球黃金線》團隊WFH不錄影時都在做些什麼。

首集就直擊主持人蘇宗怡的家，蘇宗怡一開口問候觀眾：「大家好久不見，我是Joy蘇宗怡，歡迎收看《地球黃金線》！」像是回到節目現場。語畢她有感而發地說「已經好久沒說這句話了、太想念這段開場白」。也在直播中分享自己在家工作的例行公事是研讀腳本，沒想到體型纖瘦的她上工前的準備工作，是要備妥零食及茶點，她說因為工作容易餓，吃個餅乾就能夠快速恢復體力，好體質羨煞眾人。

蘇宗怡邊介紹邊拆開餅乾袋，此時愛犬Coco馬上來湊一腳，在一旁流口水討餅乾吃，可愛互動讓網友直呼「好想養一隻」，蘇宗怡則向觀眾介紹Coco是隻獒犬，今年已11歲，換算成人類年紀大約70多歲，但心性卻還像個小孩一樣，笑說：「我能不能工作還要取決於我們家的狗狗，我都要把牠的需求顧好，才能有比較零碎的時間可以做自己的事。」反觀小孩都已大學了，最近都在家遠端上課不需要她操心。

養狗就像養孩子，雖然Coco需要費心照顧，但對蘇宗怡來說也是甜蜜的負擔，最後蘇宗怡仍不忘呼籲：「希望大家都可以乖乖在家，不要到處移動，真的要出門一定要好好保護自己，記得戴口罩、勤洗手、量體溫。」疫情期間希望大家健康平安。

(中時 )