「玩轉俄羅斯」由俄羅斯籍羅子毅老師帶領大家體驗。（新北市立圖書館提供）

因應三級警戒再延長，停課到暑假，新北市立圖書館特別與中華民國遊戲協會共同合作，從6月11日開始，每周五晚上8時，推出一連四周的免費「玩轉俄羅斯」線上文化體驗活動，只要在指定時間上線，便可以和俄羅斯老師互動，多元體驗，讓親子不出國，宅在家也能感受世界。

6月12日是俄羅斯國慶日，為了讓停課在家的兒童、青少年與家長不用出國，也可以體驗國際文化，新北市立圖書館與中華民國遊戲協會合作，推出「玩轉俄羅斯」線上文化體驗活動，透過國際連線的方式，讓親子能和老師即時互動，透過音樂與遊戲，認識俄羅斯傳統童玩與文化，讓孩子防疫宅在家，一點也不無聊。

新北市圖表示，「玩轉俄羅斯」自6月11日起共4場次，分別為6月11日俄羅斯傳統玩具、6月18日俄羅斯團康遊戲、6月25日俄羅斯動畫彩繪、以及7月2日俄羅斯童謠音樂，由俄羅斯籍羅子毅（Roman Shapiro）老師帶領大家體驗俄羅斯文化。

羅子毅除了是美聲男高音，同時也是捷克馬薩里克大學中文系副教授，說得一口流利的中文，更精通俄、英、中、法、義、德、西、希伯來、捷克語等9國語言，旅居世界各地，曾赴以色列、中國、英國、波蘭、捷克等地，舉辦多場獨唱會，甚至曾擔任導遊，遠赴南、北極歌唱演出，2020年受國家圖書館漢學研究中心獎助，前來臺灣進行漢學研究，同時任教於台北市立大學中國語文學系。

新北市圖館長王錦華表示，為讓跨文化學習不受疫情影響持續進行，圖書館特別將線上教學搭配即時互動的實景直播，讓民眾免出國也可以看透透，同時讓文化體驗不再受限於時間、地點，讓因為疫情宅在家裡多時的人們，可以透過視訊享有更多的閱讀樂趣。

詳細活動資訊可查詢新北市立圖書館官網及FB粉絲專頁，或電洽（02）2293-2114。

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