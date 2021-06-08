女神卡卡（Lady Gaga）是一名美國創作歌手，也是一名慈善家，在她的音樂作品裡，能夠感受到不受世界約束的自由感、強烈的視覺元素，總是令人留下深刻印象，女神卡卡放浪不羈的個性，受到全球紛絲小怪獸們（little monsters ）的喜愛。日前（6日）女神卡卡在個人IG分享近期的生活，po出一張火辣身材，貼文一發出吸引超過325萬粉絲按讚。

女神卡卡（Lady Gaga）日前po出一系列的美照，躺在草地上露出低胸爆乳，畫面中只看見她穿著一件粉紅色吊帶背心，秀出金色長髮對著鏡頭笑，引起粉絲關注按讚，上個月上傳一張，穿著一件藍色比基尼，在海邊曬太陽的畫面，並大方露出渾圓的電臀，姿勢相當性感。

全球新冠肺炎疫大爆發，去年女神卡卡（Lady GaGa）與世界衛生組織（WHO）合作，舉行慈善音樂會「同一個世界:共同在家（One World: Together at Home）」，邀請許多藝人共同參與演唱會，為第一線的醫療人員加油打氣與募款，受到全球許多粉絲的關注。

2020年女神卡卡（Lady GaGa）與世界衛生組織（WHO）合作，舉行慈善線上音樂會。（圖/global citizen官網）

女神卡卡（Lady Gaga）曾經在2010年來到台灣開演場會，在台灣引起許多粉絲小怪獸們（little monsters ）到晶華酒店的廣場等待，為了目睹偶像女神卡卡一眼，當年女神卡卡貼心發送100份漢堡，慰勞歌迷們在室外辛苦等候，貼心舉動也讓當時等候的歌迷，永生難忘。

女神卡卡（Lady Gaga）2010年來過台灣開演唱會。（圖/youtube)

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(中時新聞網)