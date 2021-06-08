防疫期間多數人都採居家工作，孩子們也是在家學習停課不停學，因此居家環境變得非常重要，先前媒體報導指出，歐美居家防疫期間本來面臨倒閉的線上家具公司，業績翻倍成長，熱銷商品賣到斷貨，可見長時間居家後大家變會開始重視環境。

此刻全台防疫三級警戒，為了達到零接觸，很多裝潢中案子也被迫停擺，部分社區則從5月15日起，就禁止非住戶以外的人進入，網購商品、外送餐點也是擺放在中庭外區。

矩陣室內裝修指出，依照不同地域及顧客委託案的建物型式，而有不同程度的停工或工班人數調整。防疫期間，雖然裝修工程會因此拉長時間，但公司內部的運作並沒有停擺，舉例，公司目前就在1111人力銀行開缺，徵在家工作的法務人員，其他職務像是繪圖人員、室內設計師、會計等，也都會做分流或工作上的調整。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，由於這一波的本土疫情急速升溫，仍然有不少企業措手不及，對於在家工作的同仁，無法快速掌握工作的時間與進度，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的工作時程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，提供多元的人資管理工具及雲端打卡功能，歡迎企業多加利用。

即便房子裝潢完成，也不是馬上就能入住，還得通過「搬家大魔王」的考驗，無奈因為疫情嚴峻，康福搬家、乙久利等搬家公司的服務也受限或暫停，康福搬家於官網公告即日起暫停疫情熱區、高樓層樓梯搬家、停售紙箱予非搬家客戶，康福搬家亦進一步指出，疫情每日滾動是變化，建議客戶可以先致電詢問，公司端會有最準確的回覆。

(中時新聞網)