獨/「性感女星」消失2年成功抗癌 唐玲不捨醫護員辛勞淚崩

女星唐玲2年前驚傳罹患胃癌，突然消失螢光幕上，粉絲、觀眾相當錯愕，逐漸康復的她，定期每3個月回醫院複診，但近日疫情爆發，唐玲十分憂心醫療量能超載，原訂5月28日回診，卻遲遲不敢回診，談及第一線醫護人員辛勞便數度崩潰。

神隱1年！性感女星罹胃癌身心崩潰 唐玲痛喊「我沒父母陪伴」

疫情期間，唐玲好友紛紛寄送物資，讓她感到相當溫暖。（照片/游定剛 拍攝）

2019年唐玲發現自己罹患胃癌，便進行切胃手術，雖目前已完成化療療程，但仍要定期回診5年，每次都要進行抽血、照超音波、電腦斷層、照胃鏡及清洗人工血管等。唐玲坦言，近日疫情是非常時期，醫護人員忙得焦頭爛額，自己目前已完成療程，想把醫療資源留給目前危及病人，但也擔心自己身體不能停止追蹤太久，還在跟醫療團隊討論什麼時候要回診。

唐玲想把醫療資源留給急迫的病人，卻也憂心自己身體不能停止追蹤太久。（照片/游定剛 拍攝）

疫情期間，已居家防疫近3周的時間，唐玲表示自己會打掃家裡、做菜、健身及開直播與粉絲互動等，而南部友人擔心她一人住在台北，外出採買會很危險，紛紛寄來民生用品，受到朋友的溫暖相當感恩，唐哽咽地說「不用害怕，不是只有自己一個人，大家相互扶持，一起共度難關」。

唐玲感恩好友相助，讓她感覺到「不只是自己一個人」。（照片/翻攝 唐玲 臉書）

唐玲坦言「自己防疫升級，只不過戴護目鏡、手套再加上浴帽，都熱得要死超不舒服，戴口罩還會有痕跡，談及面對第一線的醫療人員，每天要戴那麼重防護工具、時間又長，真的很辛苦」情緒便數度崩潰。

唐玲出門採買，防疫裝備會從頭到腳全副武裝。（照片/游定剛 拍攝）

防疫期間雖宅在家，唐玲不忘提醒粉絲朋友，一定要戴口罩、勤洗手，並保持社交距離，唐玲談及，若真要出門購物，除了基本抗疫裝備，她還會頭戴浴帽和手套，避免沾染病毒回家，買完東西馬上離開，到家後全身衣物趕快換下來，採買回來塑膠袋，必須都用酒精消毒過才能收納；居家空間也不能馬虎，像是冰箱把手、門把、流理台等，都是會暗藏病毒的地方，要用酒精噴灑停留15秒後再擦拭，不僅可防止病毒，也可保持居家清潔。

(中時新聞網)