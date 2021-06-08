晶片荒席捲全球供應鏈，供需瓶頸遲不見緩解，京元電群聚感染擴大更引起市場對供應鏈的擔憂，不過高盛指出，最嚴峻的情況可能很快就會過去，預計短缺問題在2021下半年將得到改善；但高盛警告，台灣面臨乾旱、疫情爆發等問題，且出現零星產能中斷的情況，迄今雖未對半導體供應鏈造成影響，但未來仍需持續關注。

台灣不久前面臨諸多難題，缺水、缺電以及新冠疫情爆發；隨著全台普降甘霖，各地水庫雨露均霑，緩解了缺水難題，電力供應也日漸好轉，僅剩疫情仍不見緩解，每日新增確診病例維持三位數居高不下。

近期苗栗爆發半導體測試大廠京元電移工群聚感染，該公司更為此停工2日進行消毒；此外，京鼎、力晶、超豐等科技廠都有確診病例傳出，不禁引起各界憂心，台灣於全球供應鏈佔重要地位，若疫情擴大恐將對全球供應鏈產生不小的影響。

據《CNBC》報導，高盛亞洲經濟學家迪安竹（Andrew Tilton）受訪時指出，台灣、日本、韓國等北亞經濟體的半導體供應，有明顯的緊縮及延遲的現象；而這也對如車廠等下游產業造成一定的影響。

但迪安竹稱，當前可能是最嚴峻的情況，車廠產能受到最為嚴重的打擊，「但我們預估，最糟糕的情況很快就會過去，車廠產能的狀況在2021下半年也將得到舒緩」。

然而近期台灣的處境不太妙，儘管全台已經「解渴」，但疫情仍在持續延燒。迪安竹表示，晶片短缺的問題仍需持續關注，尤其在於其他供應鏈被迫中斷的情形下；迪安竹提到，「市場擔憂台灣乾旱、疫情爆發可能會引發產能短缺，但現階段還未見這種情況發生」。

迪安竹進一步解釋，「雖然已經有零星產能中斷的情形發生，但目前來看，對半導體供應鏈並未造成影響」，但迪安竹補充，不過在未來的時間內，仍需要密切關注此事。

(中時新聞網)