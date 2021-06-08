台灣本土疫情持續延燒，藝人徐若瑄雖然目前人在新加坡，但仍心繫著台灣狀況，今（8日）就發文響應公益活動，並透露在新加坡打莫德納疫苗的身體現況。

徐若瑄在臉書、IG發文響應「讓我陪你等到疫苗」手拉手正面迎戰網絡串連活動，邀請大家6/8將創意文PO在社群媒體上，呼籲大家在家防疫的日子，可以參與公益活動幫助別人，或點外賣支持優良店家。

而據《ETtoday星光雲》報導，徐若瑄表示老公和家人都打了輝瑞疫苗，但自己回新加坡，最快能打到的是莫德納疫苗，她已在5月底完成第一劑，預計7月打第二劑，至於副作用，徐若瑄透露輕微發燒2、3天，當時她提前對兒子Dalton說媽媽打完疫苗會不舒服，幸好兒子體貼理解，讓她感到很欣慰。

另外，徐若瑄也為了在台北的家人與工作團隊，向郭台銘妻子曾馨瑩訂購20個夏普的透明面罩，希望在台灣的親友多一層防護。

徐若瑄時常透過官方粉絲專頁向前線醫護加油打氣，之前才主動打電話給好友賈永婕，參加愛心便當計畫，以行動力挺醫護人員，8日推出由自己填詞的新歌〈甩〉，也是邀請大家在防疫期間跟她一起走出情緒黑洞，甩開煩惱，享受糾結的感覺，表示：「找事做就對了，忙可以分心，在家耍廢也可以很搖滾。」

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)