全球晶圓代工龍頭台積電重要夥伴、無塵室工程大廠漢唐，上周傳出1名新竹員工被家人感染確診，並造成因被家人傳染而確診，並傳染給寢室室友，全員PCR與篩檢後，僅1名家住苗栗員工呈現陽性並確診，其餘百名員工皆為陰性，但目前全部匡列，居家隔離14天，導致台積電寶山12廠P8工程短暫停工，漢唐隨後緊急調度其他工地員工支援。

據《ETtoday》報導，這名新竹工務所員工，周末假日回家探望家人，因此被傳染，並傳染給寢室室友，公司接獲2人確診後，漢唐即刻對全部人員進行篩檢和PCR檢測，目前除了1名家住苗栗員工呈現陽性反應並確診外，其餘百名工務所員工都是陰性反應，但都要居家隔離14天。

這也導致台積電12廠P8工地短暫停工，漢唐緊急調度其他工地員工，目前已經恢復進行施工。漢唐表示，員工不方便住家裡者，就安排住進防疫旅館，公司密切關心員工身體狀況。

台積電面對疫情升溫，將依照防疫規定要求承攬商加強工地防疫措施，以保護施工人員健康。

台積電在2021年技術論壇表示，3年1,000億美元投資案已全面啟動，現在正以5倍的速度加快擴產腳步，包括將在南科擴建5奈米晶圓廠及興建3奈米晶圓廠，以及在竹科興建研發晶圓廠及2奈米晶圓廠。主要管制措施包括：

1. 加強工地人員分組分流管控措施。

2. 人員入廠需更新健康聲明書、增加警衛監控防疫哨體溫量測、避免訪客進入工地、並設立關懷小組。

3. 各主要承商每天自主回報異常資訊予安委會，職護進行異常人員追蹤。

4. 盡量採取遠端連線方式進行會議並減少廠商開會次數，若有現場會議，座位採梅花座、保持社交距離、會議及用餐盡量採分組分流方式進行，並有現場督導確認徹底執行。

5.增加環境清潔消毒頻率及多點設置自動酒精消毒機。

6.若有高風險或確診者足跡，台積電定會自主停工加強環境消毒且確認無虞後方始復工，並第一時間清查接觸史，要求近距離接觸者離場隔離，隔離期滿後亦將於確認人員檢測報告呈陰性始可入場工作。

台積電營運資深副總經理秦永沛表示，南科Fab 18超大型晶圓廠將建置P1～P4共4座5奈米晶圓廠，P5～P8共4座3奈米晶圓廠。其中P1～P3廠已進入量產，P4～P6廠正在興建中，未來將再擴建P7～P8廠。另外，南科Fab 14超大型晶圓廠將擴建P8廠為特殊製程生產基地，AP2C封測廠亦興建中。

台積電竹科Fab 12超大型晶圓廠將擴建P8～P9廠為研發中心，P8廠將在今年完成。台積電預計在竹科寶山興建Fab 20超大型晶圓廠，現在仍在土地取得程序，未來將成為2奈米生產重鎮。至於美國亞利桑那州5奈米晶圓廠已開始興建，2024年以月產能2萬片量產計畫不變。

(中時新聞網)