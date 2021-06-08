台中慈濟醫院團隊在快篩站守護勞工朋友健康。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

勞工朋友報到依序接受篩檢。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

快篩站等候區設定梅花座，保持安全距離。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

疫情延燒，多家企業員工或移工近日紛紛傳出確診，台中市府在台中精密機械園區設置快篩站，企業自費快篩8日起跑。台中慈濟醫院緊急接下快篩任務，積極投入守護健康行列，院長簡守信感謝市政府的規劃，期待民間與政府、醫療跟企業，心連心、手牽手在防疫戰中一起捍衛生命與健康。

台中精密機械園區廠商員工在下午1時陸續抵達快篩站，坐在設定安全距離的梅花座，依序叫號報到接受快篩，台中慈濟醫院派出醫護與行政團隊身著防護衣協助大家逐站完成近50人篩檢。

市長盧秀燕指出，台中是精密機械製造業重鎮，必須保障勞工、移工朋友健康無虞，同時確保各企業的經濟動能正常運作。市政府進行預防性防疫設置快篩站，一方面能讓企業安心，也能向國外訂單客戶保證生產動能不會受影響。盧市長特別感恩「臺中慈濟醫院臨時接下任務，幫市政府做的很好。」希望設有快篩站的幾個園區，企業都可以帶領員工做快篩。

台中市精密機械科技園區廠商協進會理事長張瑞芝也表示，感謝市政府在園區設置快篩站，不僅能安定人心，也能減少國外客戶的疑慮，園區會持續配合政府政策，全力支持。

台中慈濟醫院院長簡守信感謝市政府規劃企業自費快篩站，他強調，防疫過程大家都是參與者，而不是旁觀者，感恩有機會一起捍衛勞工朋友的健康，期待民間與政府、醫療跟企業，心連心、手牽手一起守護好台中市。

(中時 )