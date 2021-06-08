台中市政府針對所轄「台中市精密機械科技創新園區」設置快篩站，8日啟用。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

有鑑於竹苗移工群聚疫情擴大，台中市政府針對所轄「台中市精密機械科技創新園區」及「豐洲科技工業園區」設置快篩站，8日啟用提供園區內外企業自費快篩服務，市長盧秀燕在8日中市流行疫情指揮中心記者會也公布首日採檢全為陰性。

有鑑於台中是製造業重鎮，市府為進行預防性防疫，針對市府主政的精密機械科技創新園區及豐洲科技工業園區設置快篩站，8日啟用，其中，豐洲園區有3家業者參與，共19名本國籍、7名國際移工，計26名進行採檢，皆陰性。而精密園區則有2家業者參與，共18名本國籍、31名國際移工，計49名進行採檢，結果全為陰性。

另，屬於科技部管轄的中科8日也同步進行快篩作業，盧秀燕也說，台中還有一些園區屬於經濟部管轄，經濟部正在籌備快篩作業中，目前有接獲經濟部管理的潭子及中港科技產業園區，請市府協助設快篩站，市府將全力協助。

經發局表示，市府成立精密、豐洲企業快篩中心，採企業自費預約制，由豐原醫院、台中慈濟醫院及台中榮總合格醫事人員進行採檢判讀，企業可撥打園區企業快篩中心預約，市府將視廠商預約狀況，滾動調整醫事人員派駐篩檢時段，並持續對篩檢場所加強環境清消，全力阻斷疫情傳播鏈。

經發局提醒，企業預約成功後，前往篩檢的員工須攜帶身分證、健保卡，全程佩戴口罩並依照梯次前往篩檢，結果將於健保卡雲端註記，若快篩陽性，將立即通報並進行PCR檢測，企業須安排一人一室的居家隔離空間，以利員工等待PCR結果；如快篩陰性，則進行自我健康監測。

(中時 )