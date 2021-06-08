台北市員警臉書PO文，指上月底處理一起在家死亡案，因死者死前發高燒，通知衛生單位遭「甩鍋」，衛生局不派員到場行政相驗，推給司法相驗，引發檢改團體「劍青檢改」質疑，8日呼籲指揮中心勿坐視檢察官司法相驗案件成為國內防疫破口，籲請指揮中心盡速統合行政相驗與司法相驗流程。

劍青檢改表示，當前疫情嚴峻，對於染疫病死者，應以最高規格防疫。如係「疑似」染疫而死亡者，防疫視同作戰，亦應以最高規格同等對待，嚴防逸脫匡列，導致病毒自遺體及遺屬間持續擴散。

但自5月上旬疫情爆發以來，全國各地衛生局對「疑似」染疫死亡案件之介入標準低落消極。據統計，目前除新北市政府、台南市政府採取「行政相驗優先原則」外，包括台北市政府在內之全國各縣市衛生局對於「非確診」自然死(病死)亡案件，許多竟婉拒處理，推由派出所警察、分局偵查佐報請司法相驗。

最近新聞大幅報導諸多確診案件，其實均係由檢察官執行司法相驗。尤其司法相驗下採檢送核酸檢測(PCR)時程較慢且量能有限，導致警察、檢察官、遺屬、殯葬人員在結果出爐前，均暴露於高風險下，儼然將形成防疫巨大破口，各地反映溝通均未果，亟待指揮中心立即統一全國作法，緊急應變。

目前警方受理死亡通報案件，各地衛生局介入程度差異極大，且第一時間衛生局更無統一授權對遺體及遺屬進行快篩，致各地員警做法不一且缺乏保護，均形成防疫破口。政府應儘速統一作法，明令要求並提供抗原檢測快篩，以保護警察、殯葬人員、遺屬且及時防止擴散。

劍青檢改建議指揮中心協調以下作法；一、疫情期間行政相驗優先原則；二、非病死由司法相驗補充；三、已經列管確診在案者，如經通報死亡，無論其在防疫旅館或住家，均應由當地衛生機關先行辦理行政相驗。

四、疫情期間就行政相驗民眾所需繳納規費，建議一律予以免除，以免民眾為節省相關費用而選擇警察、檢察官司法相驗，逸脫快篩及檢驗而造成防疫破口；五、自警察受理民眾通報死亡階段，即能獲得衛生局及防疫窗口專人立即到場協助，先進行行政相驗、快篩檢驗或司法相驗分流，才能截堵疫情擴散於前線。

(中時 )