中信金控8日公告2021年5月份自結盈餘，5月份單月稅前盈餘為42.96億元，稅後盈餘為34.75億元，累計前五月稅前盈餘318.66億元，合併稅後盈餘278.23億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.43元。

中信金控表示，5月份銀行及保險核心動能穩健，整體獲利表現良好。中信金控子公司中國信託商業銀行累計前五月稅後盈餘為123.73億元，子公司台灣人壽保險公司累計前五月稅後盈餘為136.23億元。

中信金控表示，銀行存放業務動能維持良好，財管手續費受惠投資市場熱絡、產品多元及數位化創新服務，較去年同期有雙位數的成長，而保險業務受惠投資收益增加，獲利表現良好。

面對嚴峻的疫情，中信金控表示，中信金控及各子公司均嚴格落實各項防疫措施，以保護同仁及客戶安全，集團已全面啟動異地備援及居家辦公，分行則以電子郵件、傳真、網路及視訊等彈性便利的方式服務客戶，減少客戶來行的需求，力行防疫從嚴、服務不中斷的精神。

中信金控亦全力配合政府防疫紓困措施，同時捐助第一線醫護物資相關需求，未來將持續關注政府及客戶的防疫需求投入資源，以善盡企業社會責任。

(工商 )