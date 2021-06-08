1111人力銀行鼓勵企業打造友善的工作環境，促進職場勞工的身心健康，共創職場雙贏，持續挖掘全台幸福企業，總部位於台中市北區的天下數位科技，員工福利不勝枚舉，按摩躺椅、遊戲機、下午茶，讓同仁樂在工作，同時體現自我價值。此外，位於台中市西屯區的長青資訊重視人才，提供薪資上看15個月具市場競爭力的年薪，每年享有晉升調薪制度，堪稱幸福企業最佳代言人。

為因應COVID-19疫情，各企業、醫院無不加強門禁管制，目前許多企業、機構的門禁系統多採用刷卡、指紋、密碼鎖等方式進行人員出入控管。事實上，天下數位科技從多年前就設置「刷臉門禁」（臉部辨識系統）、感應型電燈開關、免治馬桶等，這些相關的設施也同樣能防範病毒傳播。

天下數位科技在地經營20餘年，致力於大型遊戲機台軟硬體開發設計，擁有自有品牌及駐外服務據點，提供國內及海外顧客快速精準的服務，同時也投注大量資源在醫療輔助系統上，並與醫療院所、各大學合作開發醫療輔助系統。

管理部主管George表示，公司員工福利非常多，從早上一進到公司吃早餐、來杯熱咖啡開始，其實就開始享受各種員工福利。例如中午用餐不用煩惱，鼎王、爭鮮、小吃、麵攤、茶店通通有；每日下午茶時段裡，兼顧營養美味的各式茶點；累了想休息有休息寢室、有按摩躺椅、有各式遊戲機，可以提供給同仁使用。

另外，成立於2016年長青資訊，辦公室環境座落台中七期市政，團隊中聚集了一群年輕、富活力、多元思維且對遊戲製作充滿狂熱技術人才，致力在軟體開發的領域上創造自己的價值。

為吸引優秀人才加入，長青資訊提供薪資上看15個月具市場競爭力的年薪，除享有三節禮金、鮮榨果汁、水果切盤、零食飲料無限供應、壽星生日禮金、每年享有晉升調薪機會等誘人激勵制度。

長青人更擁有免費早午餐、每日工時7.5小時優於業界,、不定期聚餐與多項福利，並鼓勵員工活動筋骨，除設置舒適的健身房外，另有瑜珈社、桌遊社、電影免費看等令人稱羨的娛樂活動，讓同仁們下班後能夠放鬆身心。

為邁向國際舞台暖身，長青資訊2020年開始全球化經營，致力擴展東南亞市場，並積極招攬泰國、越南、印尼、印度等多國人才在台就業，釋出工程師、視覺設計、市場分析、產品企劃、產品經理等多項職缺，薪資優渥，詳情可至1111人力銀行平台瀏覽職缺，歡迎在台念書或工作的外籍人士一同加入打拼。

(中時新聞網)