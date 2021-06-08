防疫視同作戰！中央到地方齊聲呼籲民眾「端午不返鄉」奏效，雙鐵及國道客運退票數增加，返鄉人數可望大幅減少。台中市長盧秀燕8日宣布，考量少數民眾不得已須返鄉，市府「寧嚴勿鬆」，規畫於高鐵台中站、台中火車站、豐原火車站等重要交通運輸節點設置「自動測溫除菌門」，讓旅客進到台中多一層防護，呼籲民眾非必要勿返鄉，守護故鄉防護網。

盧秀燕昨日她公開呼籲「端午不返鄉，守護我故鄉」，鼓勵民眾減少跨縣市移動，目前雙鐵、國道客運退票有增加趨勢。另外，雖然中央已規定雙鐵、國道客運等大眾運輸工具，上車時須落實防疫措施，包含實聯制、量體溫、噴酒精，但現在是「防疫緊要關頭」，因此市府在民眾下車時也加強消毒工作，達到清消目的，讓疫情可早日解封。

「嚴陣以待！」交通局長葉昭甫說，據高鐵、台鐵、國道客運各單位最新消息顯示，端午連假退票人數明顯上升，但難免仍有部分民眾不得已須返鄉，市府除確保「上車前」的防疫程序完整性，也加強「下車後」的防護作為，於高鐵台中站、台中火車站、豐原火車站離站出口安裝「UVC自動測溫除菌門」，國道客運下車處也加強消毒措施，讓市民多一道防護、少一點擔心。

環保局指出，「UVC（短波長紫外線）自動測溫除菌門」同時兼具除菌與體溫量測功能，運用高科技節省人工量測體溫所需的人力與時間，更避免接觸造成感染，適用人群密集場合使用，可滿足快速初步篩查防疫要求。

測溫功能採用非接觸式紅外線測溫儀器，檢測時間小於1秒，誤差小於0.3℃。當體溫超過37.5度時就會自動出現警報及閃紅燈警示；另外除菌消毒方面，採用UVC除菌燈管照射2至3秒後，可達到9成以上的消毒成效。

(中時 )