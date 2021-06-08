今年的第2次水逆期會到6／23才恢復順行，吠陀占星專家李靜唯老師分析，在此星相的影響下，人們對於自己所處的情境會產生不信任感以及不安全感，很有可能會發生一些讓人不知所措的事情，不同立場的人會失去溝通管道，使得事物的發展處在卡關的階段。

由於水星逆行從雙子回到金牛，與凶星「羅喉」和「計都」產生相位，這樣的能量對於新冠變種病毒會雪上加霜，因為金牛座象徵喉嚨、嗅覺與頭部，所以全球疫情都必須更加嚴陣以待！同時，也可能會對金融圈及演藝圈產生負面影響，包含今年4月，大陸女星趙麗穎跟男星馮紹峰結束3年婚姻，近日大S也傳出婚變皆可印證，另外，某方面的犯罪案件和意外狀況也會層出不窮。

李靜唯老師指出，火星目前正進入巨蟹座，並受到土星與計都相位影響，巨蟹座在吠陀占星學裡代表著家園，火星帶來的衝突感和不安全感會更劇烈。由於火星又受到逆行土星的影響，肯定會讓長久以來就存在矛盾問題的地區或國家更不穩定。吠陀占星中「計都」也稱之為小火星，意謂著全球發生武裝衝突的狀況可能會一觸即發。

最後，李靜唯老師表示，接下來將會出現2大好消息，首先是6／23金星進入雙子座，同時受到木星的加持，可以期待在這段時間聽到跟疫情相關的好消息，在6月下旬，金星進入巨蟹座，能夠為目前來勢洶洶的疫情帶來和緩的力量及疫苗的進展。另外，6／15太陽進入雙子座，並受木星相位影響，與金星產生為期10天的合相期。部分國家的貨幣會有正面的好消息傳來，也可能因為疫情趨緩，國際間的商務或旅遊活動會出現逐步開放的訊息。

(中時新聞網)