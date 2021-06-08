全台三級警戒，各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長到6月底，孩子直接放暑假，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構亦請所有學生停止前往，留在家中學習，卻也苦了在協助停課不停學的老師們。

服務於私小附幼的陳老師指出：「從5月15日新聞發布雙北進入三級緊戒後，我就失眠了，一方面擔憂不停課疫情恐會大爆發；一方面又擔心停課後的教學無法連貫，尤其我帶的是大班生，本想趁畢業前教訓練孩子更多生活自理的技能，現在這些擔子都落在父母身上。」

陳老師進一步表示：「我已經50多歲，在家3C都要靠孩子協助，知道要線上教學我只能請教年輕的同事，靠自己摸索好不容易建了Google Meet會議，一上線老師想點名都快扯破喉嚨，本來上學就會嘰嘰喳喳聊不停的孩子，透過螢幕看到同學各個興奮不已，所以只能關暫時關閉他們的麥克風，讓寶貝們輪流分享停課在家搗蛋的趣事，即時線上課程分享交流的效果遠大於教學，所以防疫停課不停學，忙壞老師及家長，只有孩子們最樂。」

同樣要使出渾身解術的還有課後班的補教老師，不像學校老師有規則可循，擁有多年補習班任教經驗的如蕙老師表示，平時授課內容著重在閱讀素養和作文，經由講解後，會讓學生在課堂上實地演練寫作，並且批改註示，以便於每堂課檢視學習成果；由於補習班本身就有線上學習平台，所以學習得以持續不中斷。

目前補習班已全面改採線上學習，所以在家時候就要針對每個章節主題來錄製影片，但缺乏師生之間一問一答的互動，感覺教起來很沒勁兒！平時櫃台還是有同仁值班，一方面要確保家長來拿講義時有人在，一方面也是充當客服人員，解答家長使用學習平台的疑慮。因為補習班販售的是「知識」，家長很在意教學品質，尤其是要準備考私中的小六生，已接獲不少家長反映擔心疫情持續下去，會影響孩子學習品質，因此她必須更用心準備按表操課，讓學生維持著學習熱度。

本身也是雙寶媽的如蕙老師和先生目前都在家工作，先生早上開視訊會議，她就必須把孩子支開，好讓先生得以專心開會，而自己則是習慣下午和老闆開會，這時就要仰賴另一半出手幫忙安撫幼子，以免讓老闆認為在偷懶。她無奈的說，「在家工作」容易讓老闆產生你很閒的錯覺，所以不知不覺會加重工作量，但身心壓力極大，只期盼大家一定要戴好口罩少出門，一起把疫情穩住，才有機會早日恢復正常作息啊！

1111人力銀行發言人黃若薇表示，因應疫情延燒，在三級警戒持續的現況下，企業積極謀求出路，透過居家工作的方式，減低人際接觸，降低同仁染疫風險，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的工作時程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，提供多元的人資管理工具，包含近期企業端最需要的「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式；也可限定地址、限定IP打卡。除了提供APP讓在家工作的同仁透過遠端打卡，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。

(中時新聞網)