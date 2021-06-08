全台三級警戒延長至6月28日，政府規定期間，室內不得超過5人群聚，可高雄鳳山日前有4位民眾相約打麻將，人數符合規定還是遭警方開罰，理由是「非必要群聚」，引發網友爭議，許多人都質疑指揮中心規範過於模糊，照該案來看，那這樣「4人泡茶可以嗎？4人吃飯可以嗎？4人聊天可以嗎？有沒有違法是誰說了算？」

根據PTT上一則問卦，原PO指出4人在家打牌被罰錢的消息，得到指揮中心解釋，4人雖然仍在室內5人的規定內，但「還是不適合」，這樣說來，明確的違法界線究竟在哪？民眾到底要如何判斷室內什麼時候能5人，什麼時候不行，完全沒有依據。

該文一出，很多鄉民看了點頭如搗蒜，紛紛質疑「4人打電動咧？」「他是說不適合沒說不行喔！概念就像不明」、「40人上班ok，4人躲在家休息不行」、「4人玩桌遊可不可以」、「4個人打麻將算，3個人鬥地主算不算？2個人下圍棋算不算？」並喊話指揮中心，應該給出一個更精確的準則，否則多套標準，民眾只會落得被警察開罰的地步，努力工作的錢莫名其妙上繳國庫。

對此，副指揮官陳宗彥在今（8）日疫情記者會上，針對4人打麻將被罰事件提出2點說明，一是，挨罰的4人可能來自不同地方，所以是「非必要」移動；二是，打牌很難保持社交安全距離，在疫情嚴峻時刻「並不適當」。

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(中時新聞網)