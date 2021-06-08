日本《讀賣新聞》報導，日本將在明年的財政預算審核中，提撥預算來研發具有人工智慧的無人機。報導也提到，這型無人機將會與研發中的FX「下一代戰鬥機」相互配合，擔任忠誠僚機的角色。

日本具有研發無人機的相關經驗，富士重工於1995年至2011年間，曾經開發過富士TACOM無人機(Fuji TACOM)，它有一對主翼，還有V型垂尾與水平尾翼，採用小型渦翼引擎，外型就像是小飛機。不過進氣口在機身的上方，由F-4E和F-15J戰機來搭載與發射。富士重工沒有說明該無人機的功能，之後也沒有量產，很可能是當年的實驗。

不過時至今日，無人機已愈來愈盛行，包括美國、俄羅斯、澳洲與歐洲聯盟，都紛紛提出了無人戰鬥機的概念，其中波音公司與澳洲合作的「忠誠僚機」(Loyal Wingman)，成了這種空戰無人機的代稱。

日本的主要國防對手是中國大陸與俄國，他們相當擔心中國大陸日益增加的第四代戰機群(例如殲10、殲11、殲20，與Su-30、Su-35等)，因此戰鬥無人機就顯得有必要。

日本防衛省計劃分3個階段研製戰鬥無人機，初期是遙控無人機，由地面控制人員操作，然後是由天上的有人戰機，指揮一同伴飛的多架無人機進行任務，第3步是AI式無人機，僅需要提出明確的指令，無人機就會竭盡所能完成任務。

防衛省將投資 2430 萬美元用於遠程和飛行控制技術，另外2百萬美元用於人工智慧系統的開發，目標是在 2024年左右完成可測試性能的原型機，然後在 2025年定型與量產。

(中時新聞網)