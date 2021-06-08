一圓年少讀書夢母女檔從永平工商一起畢業。(校方提供／呂筱蟬桃園傳真)

6月是畢業季節，桃園市母女檔姜美紅與曾佳樺，她們也是永平工商同校同學，今年更一起拿到畢業證書完成人生里程碑。當年無法順利完成學業的姜美紅當年因小女兒準備升高中契機，意外燃起她重返校園念頭，求學期間她努力學習，在老師帶領下順利拿到烘焙與中餐證照，也成為女兒最佳典範。

47歲的姜美紅說，重回校園讀書這件事在心中想了很久，但一直不敢嘗試，加上當時還要接送小孩選擇放棄。3年前剛好小女兒升上高中，在陪著找學校同時，重拾課本的想法也悄悄萌生，因為女兒鼓勵「媽媽可以一起讀啊，我們可以當同學」，雖然心情仍然忐忑不安，害怕自己不知是否能適應，現在回想起來還是很感謝鼓起勇氣得自己，重新當回學生感到快樂。

在求學的三年裡，姜美紅秉持非必要絕不請假原則，如願考到夢寐以求的烘焙與中餐證照，感謝所有老師的鼓勵，讓年紀一大把的她還可以完成夢想。姜美紅的女兒曾佳樺則是就讀表演藝術科，從小就喜歡唱歌跳舞的她進入永平後仍從基本功學起，雖然過程很累很辛苦，也曾經想要放棄，和媽媽彼此鼓勵，也說好要一起畢業，憑藉對表演的熱情繼續撐下去，更開心能和媽媽一起完成學業特別有意義。

(中時 )