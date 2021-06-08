（取自陳志金醫師臉書）

根據疾管署統計，有些縣市注射新冠疫苗的接種人次，多於所配送的劑數，例如新北市，累計至6月7日，接種人次有116,500人次，但配送劑數是106,300劑，接種人次比疫苗劑數多出10,200人次。重症醫師陳志金在臉書解釋，1瓶有10劑(dose)的AZ疫苗，省一點用，可供11個人次施打。

陳志金指出，1瓶AZ疫苗有5mL，每人施打劑量是0.5mL，原則上就只能提供10個人施打。但是，每支空針，都有可能殘留一些疫苗在針頭和接頭的地方，所以，原廠在填充的時候，就把這些可能會被丟棄的量，補足到每一瓶。

他分析，傳統的針頭殘留量大約是0.09mL，0.09mLx10=0.9mL，所以一瓶的量，大約要有5.9mL。如果在抽取疫苗的時候，改用「低殘留空針」，那麼殘留的疫苗量，就會下降到0.003mL，省下的浪費（0.09mL-0.003mL=0.087mL）(0.087mLx10=0.87mL)，就足夠多讓一個人注射。

陳志金得出結論，在疫苗取得相對困難的當下，每一滴疫苗都很珍貴，使用「低殘留的空針」，或許就能多讓10%的人可以注射疫苗。

陳志金也強調，即使一瓶可以打11人，這11人的每一位也都必須是在名單上的人！

(中時新聞網)