新冠肺炎三級警戒管制延到6月28日，但股東會延期時間暫未調整。證期局副局長郭佳君8日表示，目前已有81家上市櫃公司公告，7月要舉行股東會，且多集中在上旬，目前就是請集保公司要求股務代辦機構及各公司，作好股東會當天的防疫措施，要符合中央防疫及所在地方政府的規定。

郭佳君強調，目前仍是依據金管會5月20日的函令，即所有公開發行公司自5月24日起至6月30日止一律停止召開股東會，延至2021年7月1日起至8月31日止再舉行，金管會目前沒有討論再次延期的問題，但會每天注意疫情的變化。

另外，金管會也請集保公司積極研議線上股東會的召開方式，先前表示由於涉及股東權益，必須注意路線穩定、頻寬胃納量、具公信力等，所以一般會有第三方公正平台，讓公開發行公司都可透過此平台上線，舉行線上股東會，現在是否能來得及在7月或8月上線？郭佳君回應仍要看集保公司研議的狀況。即無法確定時間。

據證期局統計，目前已公告要在7月舉行股東會的公司，共有36家上市公司、30家上櫃公司及15家興櫃公司，金管會就是要求各公司及股務代理公司要落實防疫，及遵守股東會舉行所在地點的縣市政府規定。

(工商 )