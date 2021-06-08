校園的鳳凰花綻放，驪歌輕唱，畢業的離情依依雖然透過線上仍濃得化不開。110年政大畢業典禮日前順利舉辦，因應嚴峻疫情，典禮持續以線上方式舉行。

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日前，政治大學舉行畢業典禮，現場僅由校長郭明政到場致詞、教務長賴宗裕代表獻上推薦書，以及主持人新聞系畢業生呂心喻，恪守室內不超過5人的防疫規定。另外，台灣聯合大學系統校長陳力俊、109學年度傑出校友知名導演侯季然，以及泰國中華會館理事長李那隆，則以現場連線或錄製影片方式為畢業生獻上祝福。

郭明政致詞表示，面對新冠肺炎疫情，政大沒有驚惶失措，而是冷靜以對。他期勉畢業生把握畢業後的黃金10年，探索生命、持續學習，在世界各地發光發熱，「全社會都是課本，所有的人都是你的老師。」他也歡迎同學在畢業後隨時回來政大，參與校友活動，「無論你在國內的任何角落、世界上的任何地方，都要隨時保持聯繫，學校畢30、40、50等返校活動都歡迎大家回母校參加。」台灣聯大校長陳力俊也以預錄影片，給畢業生四項簡潔扼要的勉勵，包括：多元思考、推己及人、己達達人及為世界永續發展努力。

109學年度傑出校友知名導演侯季然、泰國中華會館理事長李那隆，分別透過網路連線及預錄影片發表致詞。侯季然強調：「真實的生活體驗比什麼都重要，當你真實打開心去感受的時候，世界一定會回應你。」鼓勵同學用真實的體驗成就精彩的人生，也用自己的力量，幫助更多的人。李那隆則勉勵同學持續追尋目標：「勝利是屬於堅苦卓絕的人、成功的條件是努力加機會。」

「一場消失的畢業典禮，成就了一群最特別的畢業生。」本屆畢業生致詞代表新聞系黃婕錄製了生動有趣的致詞影片，以輕鬆的語調道出「生於921、畢業於新冠疫情」的畢業生們複雜的心情。她指出，畢業生共有的感受是焦慮，但她仍樂觀看待，「焦慮的感覺會讓你更專注於當下，不斷催促自己思考。」她也勉勵大家不要放棄自己最喜歡的事情，「我們應該在最年輕的時候，做那些最值得冒險的事情，因為我們不害怕失敗。」

直播最後，播放了106年畢業生大一時的文化盃各系剪輯影片，音源則來自去年的冠軍傳播學院大一大二不分系，讓畢業生再憶起剛入學時的青澀時光。許多校友、畢業生和在校生也一起齊聚線上，在直播留言區留下祝福並互道「畢業快樂！」，為今年這場特別的畢業典禮，畫下溫馨的句點。

今年政大畢典取消實體，改採線上模式，共同抗疫。（圖/政治大學提供）

(中時新聞網)