在經典日綜《黃金傳說》中每回潛海活捉魚、大喊「捉到囉！」的諧星濱口優，與32歲藝人妻南明奈3年前結婚，兩人今年4月在YouTube喜宣布懷第一胎，但今日夫妻兩人宣布懷孕7個月流產，「沒生出來的小孩的命，回到天空去了。」

濱口與南兩人交往5年後於2018年結婚。今年4月21日在他們YouTube頻道微笑宣布懷第1胎。5月23日並在IG貼兩人赴東京日枝神社為生產祈願的照片。而本月8日的宣布此訊時，IG畫面是空白一片。

（取自IG）

南明奈身體無恙已返家休養，聲明表示「各位給我們的祝福，就是小孩曾活著過的證明，我們夫婦會互相支持向前邁進。」南明奈曾為寫真，外型亮眼有親和力，與濱口優結婚時受到廣大祝福。

今年49歲濱口優與有野晉哉組成搞笑二人組「好孩子」多年，兩人在早期日綜《火焰大挑戰》中挑戰國標舞的姿態仍令人記憶猶新。日演藝圈進來多傳新婚，許多日網民聽聞此事也留言表達傷心與遺憾，很多網友表示「請先好好休息吧！」

(中時 )