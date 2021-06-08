農民坐在車上喝水休息 突踩油門自撞電線桿 18:202021/06/08 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一位男子在田間工作完，回到車上休息喝水，疑似一個閃神不小心踩到油門，車子瞬間暴衝自撞電線桿，被受困在車內。（讀者提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 救護人員合力將男子救出。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 男子被救出後，所幸意識清楚、沒有生命危險，送往醫院救治。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 台南市官田區8日下午發生自撞意外，一位男子中午在田間工作完，回到車上坐著休息喝水，疑似一個閃神不小心踩到油門，車子瞬間暴衝撞到電線桿，造成車頭凹陷，男子被卡在駕駛座動彈不得。台南市消防局下午1時03分獲報後，派遣官田分隊前往救援，救護人員將他救出後，發現男子右小腿骨折，所幸意識清楚、沒有生命危險，送往醫院救治。 修車遇死劫 男到台84線路肩修車遭小貨車追撞慘死 水泥車與怪手遭暴雨沖走 橫躺中壢河床卡滿雜草畫面曝光 (中時 ) #電線桿 #喝水 #自撞 #油門 #農民 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 辦案回程火燒車 小隊長成焦屍 04:102021/06/08 社會新聞 鼓勵端午不返鄉 體溫超標得拒載 04:102021/06/08 地方新聞 異想天開用黑色膠帶偽造車牌 駕駛上個月才涉娃娃機竊盜案 11:012021/06/08 社會 供應鏈教父開拓全新電動車生態系 鄭顯聰掌舵MIH 領軍MIT造車時代 14:302021/06/08 財經 國軍支援重消車 全面清消苗栗頂埔里 16:092021/06/08 生活 千萬小牛撞凹 車主竟找辣妹頂罪 04:102021/06/08 社會新聞 雲南北遷野象暫停休息 「漩渦式睡姿」環繞小象 萌翻萬人 13:002021/06/08 萌寵 18歲小偷生日當天被捕 警切蛋糕慶祝 歡唱生日快樂歌 13:292021/06/08 搜奇 減班休息人數增逾2成！勞動部：某空廚實施逾800人 11:412021/06/08 生活 斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛 車內熱吻帥氣新歡 08:002021/06/08 娛樂 與人一同進化的車 Toyota與 KINTO 合作推出 GR Yaris “Morizo Selection” 10:402021/06/08 汽車情報-汽車新聞 社會熱門新聞 新竹男跑攤竹南群聚歡唱還高調PO網 網友嚇死怒檢舉 - 社會 他問20年志願役月領4.3萬退休俸簽嗎？過來人勸退爆「划不來」黑幕 - 社會 桃園中壢女陪侍小吃店偷營業 不把防疫放眼裡遭開罰 - 社會 私吞李安兒子117萬片酬 電影公司女會計下場慘 - 社會 戴口罩睡覺一家6口仍染疫 霧峰快炒店老闆嘆：誰願意 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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