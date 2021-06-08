救護人員合力將男子救出。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

男子被救出後，所幸意識清楚、沒有生命危險，送往醫院救治。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市官田區8日下午發生自撞意外，一位男子中午在田間工作完，回到車上坐著休息喝水，疑似一個閃神不小心踩到油門，車子瞬間暴衝撞到電線桿，造成車頭凹陷，男子被卡在駕駛座動彈不得。台南市消防局下午1時03分獲報後，派遣官田分隊前往救援，救護人員將他救出後，發現男子右小腿骨折，所幸意識清楚、沒有生命危險，送往醫院救治。

(中時 )