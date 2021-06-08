又步入鳳凰花開的季節，受疫情影響，全台各級學校畢業典禮紛紛改以線上方式舉辦。而在產業端，文武百業也主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。

國立成功大學6月5日上午舉辦110級線上畢業典禮，儀式全程同步在學校官方Facebook與YouTube直播，成大師長、應屆畢業生、家長、親友與校友等上線，各界紛紛留言祝賀，歷時1.5小時，線上觀看人數超過1200人。

成大110級畢業生撥穗代表為曾獲Google東亞獎學金的資工系博士生蔡昀展、心理系聖露西亞籍碩士生麥可白（Makeba Dudley），學士班撥穗代表為致力爭取學權的職能治療系林欣汝；成大校長蘇慧貞表示，自1931年來成大在台南創校90年，畢業這天在這個城市的這個角落從未如此空蕩。一世紀之前1918年西班牙流感對照當前新冠肺炎，是靜默且極為有力的提醒。

蘇慧貞說，在網路資源豐富、幾乎不自覺地已經主宰我們主要的生活模式的今日，人與人之間的真摯對待、溫暖心意仍然是生命中最不可替代的幸福元素。「成大人」是大家殷切期盼、能夠理解別人的不同、充分與人合作的世界公民。因為疫情發展瞬息萬變而瀰漫的焦慮中，能夠更沉著檢視，在這個校園裡的多年教育，其實隨時隨地在提醒，如何建構紮實的知識基礎、敏捷的實作能力、保持好奇心、也要永遠引領改變！

疫情當前，畢業派對取消了，畢業典禮也改在空蕩蕩的成功廳直播。撥穗、畢業生致詞除現場分組進場外，貴賓演講與各學院撥穗則以預錄影片進行。成大心理系碩士生麥可白（Makeba Dudley）感性表示，台灣是我的第二故鄉。異國求學克服挫敗的經歷改變我觀看事物的角度，讓我學會為自己的成功而奮鬥。「在疫情大流行時代畢業的我們，即便未來生活與我們一直準備、期待的有所不同，但我們仍可以掌握的是自己要如何堅持到底」。

18年前因為SARS疫情，成大取消全校性大型畢業典禮。成大電機92級校友、世界知名晶片新創公司Kneron耐能智慧創辦人劉峻誠表示，18年前踏出校園時我們就被戲稱為草莓族，當時社會面臨高房價、低生育率、竹科開始分紅費用化等，我們被定位為「失落的一族」。18年後，我很自豪的想跟大家說，這樣的我們仍然在我們的世代裡活出精采。

劉峻誠說，創業初期AI人工智慧尚屬冷門，半導體更被定位為亞洲夕陽產業，很不被看好。歷經徬徨無措、貧苦留學、商場爾虞我詐、好友背叛、舉債度日等人生困境，劉峻誠說「我仍然帶著我的熱情，不管因為別人怎麼看、怎麼想，帶著我的初心，盡力的揮灑我的人生」。

學士班兄妹檔畢業生政治系胡慶右、交通管理學系胡雅雯表示，疫情影響重大，改變的不只是我們的畢業典禮，還有我們所期盼發光的舞台，我們的日常，但這不會抹滅我們四年來在這裡走過的，在這裡完成的，在這裡創造的痕跡。

老年學研究所畢業生陳玟蓁、楊玖潤表示，幾分鐘後畢典直播下線，代表110級畢業生即將上線到全新領域，感謝成大的培育，邀請網友為畢典直播影片按讚、分享，並在影片下方用留言傳達踴躍的掌聲與祝福。「畢業快樂！」祝福110級畢業生逆風上線，迎接未來全新挑戰，用行動勇敢追逐自己的成功。

成大心理系碩士生麥可白來自東加勒比海島國聖露西亞（Saint Lucia），7年前來台念書曾一度想休學，後來受到成大師生的鼓勵與幫忙，堅強克服第二語言學習、環境適應、課業壓力、思念家鄉等挫敗而完成學業。（圖/成功大學提供）

(中時新聞網)