ESG投資概念蔚為風潮，近幾年逐漸成為市場共識、甚至邁向主流趨勢。法人分析，亞洲ESG投資將以「環境」為重心，加上各國政府的力挺，預估相關的綠色金融商品具有發展潛力。

ESG (環境、社會及企業治理)投資近年來引發熱議，根據麥肯錫資料顯示，預期氣候變化對亞洲的衝擊最大，包括氣溫上升、極端降雨、強烈颱風，以及旱災等問題。一旦各國採取有效應對行動具迫切性，意味市場將衍生更多投資良機，而ESG投資取得佳績的可能性亦更高。

雖然氣候變遷將是亞洲未來面臨的重大挑戰，不過，麥肯錫報告中也強調，亞洲具備充分條件應對這些挑戰，並能把握有效管理氣候風險所衍生的機遇。鑑於亞洲不少地區的城市化水準持續攀升，因此，可興建較能抗禦氣候效應的基建設施和市鎮。

到底亞洲國家對於綠色基礎建設有多積極？瀚亞投資指出，亞洲開發銀行估計，在2016年至2030年期間，亞洲基建需要投入超過26兆美元的資金，當中能源業佔14.7兆美元、運輸業佔8.4兆美元。投資人可從中把握機遇，參與亞洲推動「綠色基建」的發展。

尤其全球ESG意識抬頭，亞洲地區目前正處於經濟、財富增長，以及ESG領域蓬勃發展的交匯點，所以，亞洲ESG投資也正從過去的表現落後，目前正積極迎頭趕上。亞洲ESG基金規模暴增中，ESG基金的資產規模已由2019年僅8.1億美元升至2020年的254億美元。

瀚亞投資認為，亞洲各國政府亦日益意識到，穩健的ESG實務措施與長期經濟成長息息相關。亞洲多國政府如新加坡、香港，正透過支持發展區域綠色金融中心、印尼及台灣則是積極推廣綠色金融產品，印度成為培育綠色債券市場，促使ESG成為經濟成長議程的一部分。

瀚亞投資強調，亞洲經濟增長強勁，加上受惠於政策支持，帶來獨一無二的優勢，因此當財富迅速累積和ESG投資機會同時湧現時，看好擁有ESG題材的亞洲債券可望表現領先。因此建議有意投資ESG概念的人，可以透過布局具備ESG投資策略的債券型基金，參與亞洲ESG的龐大商機。

(中時新聞網)