全球COVID-19肆虐，台灣近期也因疫情延燒，各行各業承受龐大壓力，不少勞工都放起無薪假，甚至遭到裁員，也讓相對穩定的「鐵飯碗」熱度再起。身負「酒精國家隊」重任的台灣菸酒，因起薪高、固定調薪、年終獎金豐厚等特點，深受民眾喜愛，有名網友首次應徵台灣菸酒訪銷，就以前5名成績如願上榜，他將面試準備過程分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供更多求職者參考。

這位網友是理工科系畢業，將求職目標放在國營事業，這次應徵台灣菸酒訪銷，是他人生中第1次的正式面試。談及事前準備，該網友表示，自我介紹與問答是必須練習的2大重點，尤其是自我介紹，因為面試當天是限定1分鐘內，得妥善斟酌內容，篩選希望強調的部分，平時可與家人朋友反覆練習，且練習時要說出聲音，並記得保持微笑。

此外，該網友也提到，台灣菸酒的面試一定會問專業問題，因此事前準備絕不可少，他除了仔細爬文之外，也向已在台灣菸酒任職的朋友請求協助，對方時不時會向他介紹產品，並說明公司目前狀況。在面試當天，做足功課的他果然沒有白費苦心，事前準備的公司產品、行銷方式、未來發展等內容，都有被問到。

像是面試官詢問「是否熟悉公司產品」，他不僅清楚回答出「歐馬威士忌、爽啤、18天生啤酒、紅麒麟」4項主打商品，包括泡麵、年菜、零食、化妝保養品等其他產品，亦是如數家珍。針對「菸酒的行銷方式」，他則提出Youtube、Facebook及Instagram等管道。至於「公司的未來發展」，他建議事前準備時可多看新聞，董事長曾提及「多角化經營」，其餘則靠臨機應變，他是當場想出一個創新的點子，最終以前5名高分如願上榜。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，相對穩定的國營事業，是不少人的求職目標，除了精進自身能力之外，透過「面試經驗暨工作甘苦談」，參考前人準備心得與經驗分享，不僅可快速掌握面試技巧，還可獲悉有利求職的各式資訊，進而提高錄取率。

(中時新聞網)