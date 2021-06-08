三級疫情警戒往後延長至6/28，何時可以看到曙光？吠陀占星老師李靜唯以星象角度分析，全球疫情主要受到水逆進入金牛座，加上計都羅喉兩顆凶星的衝擊，6/23水逆解除後，疫情有機會和緩，疫苗也可能帶來好消息。

至於哪些星座6月最旺？哪些星座又要特別注意？李靜唯老師請大家先參考吠陀占星星座對照表，八成以上的人會是西洋星座的前一個星座。6月事業最旺的是吠陀占星中的獅子、雙魚，感情運最旺的則是吠陀占星中的天蠍跟水瓶，金牛座則是要注意身體，否則恐會引發健康問題。

吠陀占星與西洋星座不同，請參考以下對照：

牡羊座：4/15〜5/14

金牛座：5/15~6/14

雙子座：6/15〜7/14

巨蟹座：7/15〜8/14

獅子座：8/15~9/14

處女座：9/15〜10/14

天秤座：10/15〜11/14

天蠍座：11/15〜12/14

射手座：12/15〜1/14

摩羯座：1/15〜2/14

水瓶座：2/15〜3/14

雙魚座：3/15~4/14

【6月事業運最旺：獅子、雙魚，事業運要小心：巨蟹、天秤】

★獅子座8/15-9/14(小吉)

隨著水星逆行回到金牛座，之前事業感到卡卡的工作，終於可以開始感到較為順暢了，且基於與其他人的交流和諧，也可以感受到別人對於自己工作方面的幫助。

★雙魚座3/15-4/14(吉)

工作方面會接受到上級交辦的任務，且能夠獲得足夠的資源，因此只要好好發揮自己的實力，就能夠穩固事業地位並建立良好的人脈關係，甚至還能夠為你帶來貴人的提拔。

★巨蟹座7/15/8/14 (凶)

工作上可能會在人際關係方面產生一些風波，口舌是非多，容易與人產生矛盾和衝突，盡量讓自己心態保持穩定，一步步按照計劃執行，若是太過躁進，反而會適得其反。

★天秤座10/15-11/14(凶)

工作方面很容易遇到因為準備時間不足，讓自己感受到很大的壓力，讓你感覺喘不過氣來，甚至無法得到充足的休息，你最需要做的就是讓自己的節奏放慢，否則只會讓自己一團亂而無法收拾。

【6月感情運最旺：天蠍、水瓶，感情要小心：摩羯、處女】

★天蠍座(吉)

如果你有心儀對象，或因為誤解而分開的前任，你會慢慢感受到原本之前彼此分歧的想法或無法溝通的理念，開始會在這個月逐漸有了共識，兩人之間也會有更多共同的話題，會讓你感受到戀愛的甜蜜和默契。

★水瓶座(吉)

這個月你的桃花運特別旺，你會感受到異性對你散發出的強烈電波，建議你敞開心房收下這些電波，相信可以為你帶來充滿新鮮感的戀愛感受。

★摩羯座(凶)

兩人之間的關係原本就已經充滿了枯燥與壓力，伴隨著火星的影響，更容易讓雙方發生口角與矛盾，建議你可以試著製造一些浪漫的氛圍，嘴巴甜一點，身段軟一點，這樣才能夠避免一些不必要的爭執。

★處女座(凶)

正在戀愛中的你，這個月容易因為小事而鬧脾氣，千萬要控制自己的小任性與挑剔，尤其要小心這個月，容易因為情感的裂縫讓別人趁虛而入，彼此一定要好好坦誠溝通，才不會給第三者創造機會。

【6月財運最旺：牡羊，財運要小心：雙子、射手】

★牡羊座(平)

即使宅在家裡，牡羊座還是可以積極開拓社群媒體，增強人際關係，可以幫自己帶來財運，不過一定要好好檢視自己的購物慾，不然錢很容易就不翼而飛，這個月有可能會增加許多非必要的開銷。

★雙子座(凶)

出門在外要顧好自己的貴重物品，可能因為恍神，會有丟失錢包的風險，或是意外破財，總之，這個月要特別當心財物損失。

★射手座(凶)

由於土星今年都在摩羯座，也對於射手座造成不好的相位，所以下半年開始，財神爺就不太關照射手座了，再加上這個月受到火星的影響，財運更是雪上加霜，尤其有做金融投資的人更是需要保持觀望，必須耐心等候時機。

【6月健康運要小心：金牛】

★金牛座(凶)

由於火星進入巨蟹座，對天秤座和木星同時產生相位，這個月金牛座的人，身體方面要特別注意胃的問題，女性則要特別注意胃和乳房。

(中時新聞網)