牧心發起「萬人挺醫護」，捐款送便當活動，讓馬偕的醫護人員感到很窩心。（馬偕醫院提供／莊哲權台傳真）

牧心發起「萬人挺醫護」，捐款送便當活動，便當著重營養均衡及配色多彩。（牧心提供／莊哲權台傳真）

牧心人員把匯集大家愛心的防疫便當送到部立台東醫院。（莊哲權攝）

台東縣牧心智能發展中心發起「萬人挺醫護 齊心抗病毒」，捐款送便當活動，預計目標1萬盒，8天就募到5265盒的經費，進度相當快速，醫護人員說，在卸下身上繁複的裝備後，即可享用牧心精心準備、色香味俱全的蛋白質餐，真的好窩心。

牧心主任許秋霞表示，防疫三級警戒期間，該中心餐廳及烘培坊也都停業，員工看見醫護人員非常辛苦，而且常三餐不正常，雖然沒有錢捐給醫護，但他們有專業人員及設備，便從6月1日起發起1萬份愛心挺醫護活動，調理出兼具營養均衡又菜色多彩的防疫便當，希望讓台東4家醫院醫護人員的晚餐，吃得飽又吃得健康。

許秋霞指出，防疫便當由社會大眾捐100元，牧心自行吸收20元，預計募集1萬份，8天就已募集到5265盒，並累計已送出1810盒，其間有小朋友拿著存錢桶來捐了102元，也有在牧心門口擺攤賣菜的阿公，看到牧心停業很擔心，就把自己種、自己賣菜的錢捐出來，令人感動。

台東馬偕急診護理長鄭敏華表示，在卸下身上繁複的裝備後，即可享用牧心精心準備、色香味俱全的蛋白質餐，真的好窩心。台東基督教醫院醫護人員說，便當的配色賞心悅目，清爽無負擔，吃起來很幸福，「在忙碌緊繃了一整天之後，不單單飽足了我們胃，也溫暖了我們心」。

許秋霞說，製作防疫便當讓牧心工作人員得以維持生計，而牧心又是憨兒避風港，因此可說是匯集了社會大眾挺憨兒、挺醫護的心意；另外，有鑑於第一線的警察及消防人員，也常忙到忘記吃飯，自6月10日起也要送便當給警消人員。

(中時 )