COVID-19疫情延燒，目前累計全台已有260人染疫病逝，行政院昨(7日)宣布三級警戒延長至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，不少已經在家工作的上班族，同時又得處理孩子停課不停學，實在分身乏術。

根據1111人力銀行調查發現，有35.6%的上班族自認在家工作壓力大，其中有4.8%壓力爆表，身心俱疲每天覺得度日如年！還有6.0%壓力大，很想念辦公室。

因為壓力大，在家上班也出現許多不適應症狀，包括暴躁/焦慮44.7%、腰酸背痛40.7%、難以入眠30.4%、慣性緊張28.4%、忘東忘西28.2%。

家中有小孩的家長同時應付停課不停學的孩子，一天24小時全家人都擠在同一個空間，最常遇到的狀況就是家中人口多，用水用電兇/糧食傷40.9%、要準時準備三餐31.7%、防疫優先，親友長輩無法協助照顧25.3%、相處時間多摩擦增多25.3%以及照顧子女及工作兩頭燒，體力不支22.2%。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，從5月中開始，企業陸續啟動在家工作方案，同時學校方面也停課不停學，比起已婚、有子女的人來說，單身的上班族是比較享受在家工作的，因為沒有人打擾反而更容易專注。

但擁有家長身份的上班族，蠟燭兩頭燒，一邊工作同時還要盯緊孩子線上授課進度，兼顧料理三餐，一整天下來精疲力盡，建議需要眼觀四面耳聽八方的上班族，可以把上班跟上課的空間分開，減少互相干擾狀況，或是不緊迫盯人，讓孩子自己面對線上授課，一日三餐也可以適時放手，偶選外送，給自己留點空間，為自己創造工作儀式感，在疫情苦苦相逼的同時，給自己一絲喘息的空間。

黃若薇表示由於這一波的本土疫情急速升溫，仍有不少企業措手不及，對於在家工作的同仁，無法快速掌握工作時間與進度，為協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的工作時程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，提供多元的人資管理工具，包含因應疫情現況企業端最需要的「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式；還可限定地址、限定IP打卡。除提供APP讓在家工作同仁透過遠端打卡，亦能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。現在提供所有國內企業免費使用，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。

整體而言，在疫情蔓延現階段，上班族對在家工作還是比較嚮往的，調查發現如果能夠選擇，有6成上班族願意選擇在家工作，主要還是疫情下的安全考量，目前三級警戒至少還要持續到6月底，提醒上班族經過幾周磨合後，可稍微調整在家工作步調與家務分工，讓在家工作的模式漸入佳境。

(中時新聞網)