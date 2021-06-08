草爺所屬的「含羞草日記」由團長草爺、副團長超艾夾及團員戰神駿3人組成，受疫情影響，以夾娃娃機起家的草爺也大受影響，他經紀人司徒建銘說，「他60幾家夾娃娃機店半年前全收了。」超艾夾及戰神駿兩位團員十幾家夾娃娃店，最近因為疫情，「也用封鎖線圍住，不能去了，大家的店收入是零。」

草爺在台北海洋科技大學表演藝術系學生邱正喆的IG直播中，被問到娃娃機生意，直言：「就關一關啊，政府說不能開我硬要開，會被罰錢，神經病啊！」表示現在市場沒有以前好，「以前可能一台娃娃機可以讓你賺個10萬塊以上啦，現在5萬塊就要偷笑了。」他雖然希望娃娃機可以存活，但「該關還是要關，不要當防疫破口啦」。

司徒則說，草爺夾娃娃店收攤，主因是疫情，還有個原因是台子被同業玩爛掉，搞得太難夾，市場崩壞，「草爺真的很愛夾娃娃，每天玩，玩真的，花費超過500萬吧。我就曾看過他們拿一袋好幾萬的錢，就是想花光，讓夾娃娃業者可以有錢一直循環。」不過現在草爺已經不想夾，「尤其是觀光區，因為機台內雜物多，根本夾不到」。

草爺向來喜歡挑戰新事物，前年從YouTuber轉型唱歌、拍戲，也經營周邊商品，包括手機保護貼、帽子、衣服，他還賣喉糖，團員賣咖啡凍、果凍，加一加收入也快破7位數。其中草爺喉糖賣最好，第一批40萬賣完，又趕第二批又賣光，現在換口味還是很暢銷。

草爺經營了三年的頻道「含羞草日記」這幾天訂閱破100萬人，他的新歌〈兄弟你說〉MV也突破1000萬次觀看。近來疫情無法拍外景，他就努力想新招維持熱度，像是挖洞弄魚池、拍狗、拍車子以及拍自己，他兩週前已返回草屯和老婆、三個女兒一個兒子待在家中避疫。

近來台北海洋科技大學表演藝術系學生邱正喆，把陳奕迅、王菲合唱的〈因為愛情〉，改編成〈因為疫情〉引發話題，草爺與YouTuber咪妃一起上邱正喆的IG直播，流量瞬間破千。咪妃直播時宣布受台北海大國際暨校際合作事務處處長林威克邀請，將讀台北海大碩士班，加上草爺是台北海大榮譽講師，咪妃鼓勵兩人的粉絲到台北海大當同學。

直播中，草爺也提到，原本要帶邱正喆和所屬的大白鯊樂團一起上海洋音樂祭表演，「疫情關係後來取消，很可惜，真的很可惜。」「我以前一直在講還想要有一個band，我希望有一天可以帶上大白鯊一起出去玩。」

左為「含羞草日記」副團長超艾夾。（台北海大提供）

草爺是「含羞草日記」團長。（台北海大提供）

草爺最近戴上口直播。（台北海大提供）

草爺、咪妃一起上邱正喆和高郁蓁的IG直播。（台北海大提供）

含羞草日記成員戰神駿。（台北海大提供）

(中時 )