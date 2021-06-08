台東今天連續6天0確診，縣長饒慶鈴針對未來大規模施打疫苗表示，目前縣內17個醫療院所、及13個衛生所，加上剛成立的快打站，單日最大施打量可達8250人，呼籲中央盡快撥給台東足夠的疫苗。

饒慶鈴表示，台東連續6天「嘉玲」，是大家努力的成果，有很多人反映，希望回到2級防疫警戒或在各項禁令中，做一些鬆綁，但在雙北、桃竹苗仍在疫情高端，整個台灣是一體，如果稍有鬆懈，就是驕兵必敗。

饒慶鈴指出，要達到群體免疫效果，台東縣獲得的公費疫苗至少要有10幾萬劑，施打率要有6、7成，最好8成，縣府規畫單日最大施打量可達8250人，至少先啟動全面快篩，也希望中央快撥給台東足夠的疫苗，才有機會逐步解封。

她說，台東僅獲5100劑都已打完，第1類的醫護人員不夠用，且很多人已經準備要打第2劑，目前還有1萬8000多人未打完，但中央何時給、給多少，縣府毫無資訊，只能說會做最好安排。

台東縣政府今日公布前11類疫苗優先接種順序，饒慶鈴說，施打順序一直在變化，縣府會持續關注中央的作法，而日本捐贈的疫苗除醫事人員優先施打，也要讓第5到8類人員施打順位往前提。

另外，全國各級學校和公私立幼兒園至7月2日停止到校上課，教育處強調，學生停課不停學仍持續進行；同時，透過台大葉丙成教授媒合慈濟提供297部手機作為無線網路分享器及若干筆電提供弱勢學生使用，另教育處亦緊急採購200部行動載具以擴增資訊設備數量，讓學生學習不中斷。

(中時 )