雲林古坑消防分隊抵達時，謝政安駕駛的偵防車駕駛座車門已開啟。（警方提供／呂妍庭嘉義傳真）

曾多次獲績優表揚的嘉義市警察局少年隊小隊長謝政安，7日中午駕駛偵防車洽公，回程行經國道3號南下270.3公里處，車子突然在路肩起火燃燒，謝逃生不及燒死在車內，今8日相驗，法醫指屍體嚴重燒毀，無法透過相驗採集DNA檢體，需透過解剖確認身分。

謝政安7日中午1點多因逃生不及燒死在車內，屍體幾成焦屍，負責相驗的嘉義地檢署決定11日解剖。不過「爆料公社」有網友PO文，指經過事發地點，正好拍到一個人站在已起火的車邊打電話，且照片中明顯看到駕駛座車門已開啟，人影靠車子很近，讓外界一度懷疑謝政安曾下車，但不知為何又返回車上。

另國道警方調閱影像則顯示，謝政安駕駛偵防車當天下午1點多行經國道3號南下270.3公里時，疑似發現車子有異狀，謝馬上從中線往右切至路肩，停放僅30多秒就開始冒煙，約10秒後濃煙竄出，車子隨即起火燃燒。

至於謝是否曾下車？國道警以偵察不公開為由，不願未證實。但嘉義地檢署事後求證，指網友拍到打電話的民眾不是謝政安。國道警察局第八公路警察大隊古坑分隊表示，當時分隊巡邏車經過發現對向車道路肩有車子冒煙起火，馬上通報勤指中心，且巡邏車隨即廻轉，但人員到場時，火勢已大到難以靠近，駕駛當時還在車上。

(中時 )