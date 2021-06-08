國內新冠肺炎疫情持續延燒，眼看端午連假將至，政府攜手各界齊聲呼籲民眾減少移動，不要返鄉。但有位網友表示，不經意聽見路人對話，其中一人堅持連假要搭高鐵返鄉，稱一家五口的票都訂好了，原因卻讓他震驚，「那一兩萬張高鐵族群，是不是都覺得是政府的錯？」

一位網友在PTT以「端午就是要搭高鐵返鄉阿」為題表示，在南港轉運站聽見2位路人對話，其中路人A說，「我全家五口都訂好高鐵。」路人B反問「疫情嚴重，總統呼籲退票，真的要回家鄉？」

但路人A仍相當堅持表示，「不會那麼倒楣啦！我媽也很久沒看孫子了，都是范雲跟陳時中的問題，我才是受害者好嗎？政府做不好，讓百姓不自由，這樣對嗎？」

該網友聽完後震驚表示，「那一兩萬張的高鐵族群，是不是覺得疫情都是政府的錯，過端午卡實在？」對此，不少人也留言表示，「台灣需要一波大爆炸（？）」、「北毒南送」、「雙北人喔，很高的機會讓媽媽最後一次看到孫子」、「端午過完過中元不是很明顯教你幹嘛」。

但也有人認為，既然沒有明文禁止，都是自己的選擇。「沒限制當然可以回南部老家」、「有禁止嗎，沒有沒差啊」、「出差到處跑不也一樣，工作需要」、「改成要回老家工作就沒問題了，病毒會繞過」、「現在搭高鐵又沒犯法，也不是3+11」。

(中時新聞網)