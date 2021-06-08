阿公、阿嬤疼孫是天經地義，但疼孫疼到讓媳婦驚嚇到髒話都飆出口是什麼狀況？一名媳婦驚嚇發文，表示公公對女兒說「阿公跟阿嬤生個姑姑跟妳玩好不好？」，嚇得她心中髒話狂飆，吶喊：「我無法想像我要煮月子餐給婆婆！」，笑翻上千網友。

一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文：「我公公今天很認真跟我女兒說～阿公跟阿嬤生個姑姑跟妳玩好不好？蛋營養，草枝擺勒，什麼畫面啦，我無法想像我要煮月子餐給婆婆！爸，你知道你在說啥小朋友嗎？#此時此刻我只想抱怨」。

媳婦短短一段抱怨文，笑翻上千名網友，紛紛熱烈搞笑回應：「婆婆：死鬼不要只剩一張嘴啦（默默的回房間挑內衣）」、「說不定婆婆已經懷了，暗示你們打個預防針」、「換婆婆說要回娘家坐月子」、「是跟外面年輕的阿嬤生嗎」、「疫情趨緩後爆出生潮」、「阿公是不是太久沒去.....什麼什麼店....」、「很有畫面 我公公也是常揪我婆婆再生一個」。

有網友好奇：「很想知道妳公婆幾歲了？妳反應會這麼大？」，原PO表示婆婆40幾歲，直言「就是還沒停經我才害怕」，原來婆婆是「少年嬤」，也讓眾網友秒回：「那是有機會喔！」。

(中時新聞網)