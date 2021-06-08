台北市立聯合醫院陽明院區驚傳急診室內有5名醫護人員確診，甚至有男醫師發燒仍穿防護衣繼續替患者看病，投訴者指出，陽明院區除急診是有醫護確診外，包括放射科、檢驗科、保全及清潔人員，快篩後發現各有一人為陽性，記者致電北市衛生局長黃世傑證實，陽明院區確實有醫護人員確診。

投訴者表示，院方得知醫護確診後，只做了消毒，並未關閉急診室，這樣的決定，讓院內的醫護人員相當憂心，擔心暴露在染疫的高風險中，認為有必要關閉急診室；對此，黃世傑說，北市聯醫總院長黃勝堅已有向衛生局報備，也依照相關程序做消毒，院方稍晚會發新聞稿說明。

北市聯醫指出，陽明院區急診室在2日經119轉送收治1名確診個案，因病人狀況危急且加護病房滿床，立即由急診醫護人員緊急插管並轉送醫學中心，在急救、插管過程，病人嘔吐物噴濺造成部分醫護人員遭受感染。

北市聯醫表示，醫護人員在8日確診新冠肺炎，院區立即啟用高規格防護，匡列急診相關人員採檢，並加強急診室大規模環境清消作業，陽明院區醫務長何清幼表示，本院區落實疑似或確診個案收治作業流程及感控規範，設置專用隔離動線、專用電梯運送、電梯靜置及動線清消等作業。

北市聯醫說，為因應外界嚴峻疫情及預防院內感染發生，自即日起至15日止，急診以新冠肺炎診治及採檢為主，其他醫療服務暫緩。

(中時 )